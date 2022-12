Fortaleza anuncia contratação do ala Yago Pikachu; veja detalhes

O Fortaleza anunciou o retorno do ala-direito Yago Pikachu para a temporada de 2023. O jogador de 30 anos estava no Shimizu S-Pulse, do Japão, e chega ao Fortaleza por empréstimo até o fim de 2023. com opção de compra. Pikachu é o primeiro reforço oficial do clube cearense para a disputa da nova temporada, quando o Leão disputará mais uma vez a Taça Libertadores.

Yago Pikachu chegou ao Fortaleza na temporada 2021 e foi um dos destaques do clube nas duas últimas temporadas. Com a camisa tricolor, o ala-direito somou 94 partidas, somando 29 gols marcados e 16 assistências, além dos títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste de 2022. Já com a camisa do Shimizu S-Pulse, Pikachu somou 12 partidas e nenhum gol marcado.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou o retorno de Pikachu ao Pici. “Estamos muito felizes com o retorno do Pikachu, é um ídolo do clube, é um atleta que foi muito bem no período em que esteve aqui com gols, assistências, raça, vibração, personalidade e de idolatria, porque criou um carinho muito grande dos torcedores como um todo, mas especialmente das crianças”, disse o mandatário tricolor.

FICHA TÉCNICA | YAGO PIKACHU

Nome: Glaybson Yago Souza Lisboa

Posição: ala-direito

Nascimento: 05/06/1992 (30 anos)

Naturalidade: Belém-PA

Altura: 1,69 m

Clubes: Tuna Luso/-PA (base), Paysandu-PA, Vasco-RJ e Shimizu S-Pulse-JAP.