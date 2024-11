Briga pelo acesso: o melhor jogador do Ceará foi o torcedor | Cearácast

Ao longo de toda jornada do Ceará na Série B, o time foi abraçado e carregado pelo torcedor. Com larga vantagem, os alvinegros fizeram o time figurar com a maior média de público na competição. O confronto diante do América-MG marcou a quebra de recorde de maior público da Arena Castelão depois da reforma, com 63.908 torcedores.

Para destacar o papel das arquibancadas na campanha, o Cearácast, com apresentação de Samuel Conrado, recebeu os torcedores Kleber Arraes (Klebão) e Vitor Pontes. Os convidados destacaram histórias com o clube de Porangabuçu e relembraram das campanhas de acesso para Série A de 2009 e 2017.

Legenda: Kléber Arraes e Vitor Pontes destacaram histórias com o Alvinegro de Porangabuçu e lembraram dos acessos de 2009 e 2017 Foto: Samuel Conrado/SVM

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify.

ASSISTA O EPISÓDIO