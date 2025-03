Leston Júnior é o novo técnico do Floresta

O Floresta anunciou Leston Junior como novo técnico nesta quinta-feira (6). Ele chega para o lugar de Marcelo Chamusca e retorna ao Verdão da Vila para sua terceira passagem pelo clube. Em 2020, Leston foi o comandante do acesso histórico da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, além de levar o Floresta ao vice-campeonato nacional. Também esteve à frente da equipe em 2022, na sua segunda passagem.

Com 64 jogos pelo Lobo, Leston tem um retrospecto positivo, incluindo a permanência na Série C em 2021. Agora, ele retorna ao clube ao lado de seu auxiliar técnico, Daniel Rocha, que já tem história no Floresta, tendo sido treinador da categoria Sub-20.

Aos 44 anos, natural de Divinópolis/MG, Leston Júnior possui uma trajetória vitoriosa, com conquistas como o acesso à Série B com o Tupi/MG em 2015 e o título do Campeonato Paraibano com o Botafogo/PB em 2018. Seu último trabalho foi no América/RN.

Na 1ª Fase do Cearense, o Floresta ficou em 4º no Grupo A, atrás de Ceará, Maracanã e Horizonte, tendo que disputar o quadrangular da permanência. Ao disputá-lo, fez 7 pontos e 3 jogos e ficou na elite cearense.

A campanha decepcionante fez com que o clube não desse continuidade ao trabalho de Marcelo Chamusca.

A Série C começa em abril e na 1ª Fase, serão jogos só de ida, com 19 rodadas. O Verdão estreia contra o Caxias, fora de casa, nos dia 12, 13 ou 14.