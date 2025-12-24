Em amistoso, Tirol supera o Sub-20 do Ceará por 1 a 0

O Tirol venceu o Sub-20 do Ceará em amistoso preparatório para o Campeonato Cearense. As equipes entraram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão. Wilkson marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

A Coruja, liderada pelo técnico Reginaldo França, estreia no Campeonato Cearense diante do Floresta. O duelo será no dia 7 de janeiro, no PV, a partir das 19h (de Brasília). A equipe está no Grupo B, composta também por Ceará, Iguatu e Maranguape.

Sob comando de Alison Henry, o grupo alvinegro segue a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O grupo ainda vai enfrentar Maracanã e Ferroviário antes da disputa marcada para iniciar no dia 3 de janeiro.