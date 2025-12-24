Diário do Nordeste
Em amistoso, Tirol supera o Sub-20 do Ceará por 1 a 0

Equipes se enfrentaram no Franzé Moraes

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
Jogada
Legenda: Tirol superou o Sub-20 do Ceará em amistoso.
Foto: Iago Ferreira/Tirol

O Tirol venceu o Sub-20 do Ceará em amistoso preparatório para o Campeonato Cearense. As equipes entraram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão. Wilkson marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. 

A Coruja, liderada pelo técnico Reginaldo França, estreia no Campeonato Cearense diante do Floresta. O duelo será no dia 7 de janeiro, no PV, a partir das 19h (de Brasília). A equipe está no Grupo B, composta também por Ceará, Iguatu e Maranguape.

Sob comando de Alison Henry, o grupo alvinegro segue a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O grupo ainda vai enfrentar Maracanã e Ferroviário antes da  disputa marcada para iniciar no dia 3 de janeiro.

Jogada

