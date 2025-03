Boston River-URU x Bahia: horário, onde assistir, palpites e escalações

Boston River-URU e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Pré-Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O jogo de volta será na Arena Fonte Nova, no dia 13/03, às 21h30. Quem avançar estará na Fase de Grupos da Libertadores.

Onde Assistir

Paramount+

Palpites

Como chegam as equipes

O Bahia eliminou o The Strongest na 2ª Fase, empatando na Bolívia em 1 a 1 e vencendo em Salvador por 3 a 0.

O time está na semifinal do Campeonato Baiano, e escalou um time reserva no último fim de semana contra a Jacuipense e foi derrotado por 2 a 1, com foco já na Libertadores.

O jogo de volta será no Joia da Princesa, no dia 9, no domingo, às 18h.

O Boston River, em 4 jogos no Campeonato Uruguaio ainda não venceu. São 2 derrotas e 2 empates, estando na 13ª colocação, entre os 16 participantes.

Na 2ª Fase Prévia, o Rojiverde eliminou o Ñublense com vitória de 1 a 0 em casa e empate em 1 a 1 fora.

Prováveis Escalações

Boston River:

Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera; Guilermo López, Baltasar Barcia, Felipe Chiappini e Manuel Gutiérrez; Valentín Adamo. Técnico: Jádson Viera.

Bahia:

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.