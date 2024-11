Leandro Campos é o treinador do Horizonte para a temporada de 2025

Leandro Campos é o novo comandante do Horizonte para a temporada de 2025. O técnico retorna ao Galo do Tabuleiro após sete anos desde a sua primeira passagem no clube. Com uma trajetória consolidada no futebol nordestino, Leandro tem passagens por

clubes como Ceará, Ferroviário, ABC-RN, ASA, Itabaiana e Treze-PB.

O treinador foi campeão cearense pelo Ceará em 2013 e também no mesmo ano, conquistou o vice-campeonato da Copa do Nordeste pelo ASA. No ABC-RN, o treinador levou o time à conquista da Série C do Campeonato Brasileiro e ao bicampeonato estadual.

Durante sua passagem pelo ASA, em 2016, Leandro alcançou o vice-campeonato estadual e levou sua equipe até as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Retorno ao Galo

Leandro Campos retorna ao Horizonte com a missão de comandar a equipe nos desafios da temporada de 2025, que inclui a disputa da Série A do Campeonato Cearense e da Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador compartilhou suas expectativas e objetivos para a temporada, projetando o futuro do Galo do Tabuleiro.

“Estou muito motivado e muito satisfeito de retornar para o Horizonte para fazer um trabalho positivo, não só no campeonato estadual, mas também na Série D do Brasileiro, porque é um projeto de médio a longo prazo. Eu não vejo a hora de começar a trabalhar, de começar a desenvolver toda a organização que nós queremos”, disse o treinador.

Planejamento

O Horizonte já iniciou o planejamento para a próxima temporada e nesta reta final de 2024 está focado em montar um elenco qualificado, comprometido e motivado para a próxima temporada. O treinador Leandro Campos, juntamente com o gerente de futebol, Moacir Holanda, e toda a diretoria do Galo do Tabuleiro, já trabalham para trazer reforços que

estejam alinhados aos objetivos do clube.

“Estamos trabalhando, com aval da direção, na construção dessa equipe e na indicação de jogadores. O mais importante nisso tudo é a gente poder realmente contratar atletas comprometidos com o nosso objetivo de competição. Nesse momento é fundamental que a gente possa escolher corretamente esses atletas e até então estamos satisfeitos com o que está sendo desenvolvido. Tenho convicção de que tudo que está sendo desenvolvido está sendo desenvolvido de uma forma muito equilibrada, muito coesa, para realmente fazermos e representarmos bem a cidade de Horizonte”, finalizou.

O calendário do Horizonte FC está previsto para iniciar no dia 18 de janeiro, com a primeira rodada da Série A do Campeonato Cearense, conforme determinação da Federação Cearense de Futebol (FCF). O cronograma ainda pode sofrer alterações.