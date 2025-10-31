Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

treinador

Jogada

Maranguape anuncia Jazon Vieira como novo técnico para 2026

Profissional de 57 anos tem experiência em diversos clubes brasileiros

Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025

Jogada

Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

Tubarão da Barra está passando por momento turbulento fora de campo

Vladimir Marques 23 de Outubro de 2025
dirigente

Jogada

Diretor do Fortaleza mira novo título estadual e projeta reação na Série A: 'Perfeitamente viável'

Sérgio Papellin representou o clube no Conselho Técnico do Cearense realizado nesta quinta-feira (23)

Crisneive Silveira 23 de Outubro de 2025

Jogada

Haroldo Martins sobre permanência do Ceará na Série A: 'Esperamos conquistar o mais rápido possível'

O CEO de futebol do Ceará também comentou sobre o Vozão no Campeonato Cearense de 2026

Vladimir Marques 23 de Outubro de 2025
Conselho técnico

Jogada

Campeonato Cearense terá nova fórmula e poderá ter mais jogos de Ceará e Fortaleza; veja novidades

Com novas regras, Cearense terá Clássico-Rei somente na segunda fase

Daniel Farias 23 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza vence Ferroviário e conquista bicampeonato do Cearense Sub-20

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025
jogadora

Jogada

Ceará e Fortaleza empatam no 1º Clássico-Rainha do Campeonato Cearense de 2025

Equipes se enfrentaram no Estádio Franzé Moraes

Crisneive Silveira 16 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Ceará e Fortaleza, que se enfrentam nesta quinta-feira (16) no primeiro Clássico-Rainha da temporada 2025, pela terceira rodada do Campeonato Cearense Feminino

Jogada

Ceará x Fortaleza no Clássico-Rainha pelo Cearense: veja horário e informações

Veja as informações sobre o confronto entre as duas forças do futebol feminino

Daniel Farias 16 de Outubro de 2025
Foto de Kauan Richard, lateral do Fortaleza

Jogada

Lateral do Fortaleza, Kauan Richard projeta duelo contra o Ferroviário na final do Cearense Sub-20

As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 9h30, no Estádio Elzir Cabral

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025
