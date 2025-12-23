Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Amistosos: Floresta vence Ferroviário e Horizonte bate o Sub-20 do Fortaleza

Equipes continuam a preparação para o Campeonato Cearense 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:30)
Jogada
Legenda: Floresta e Ferroviário disputaram amistoso no CT Felipe Santiago
Foto: Lenílson Santos

O Campeonato Cearense 2026 já começa no dia 6 de janeiro e as equipes intensificam a preparação com amistosos.

Na manhã desta terça-feira (23), o Floresta venceu o Ferroviário por 1x0, em amistoso realizado no CT Felipe Santiago, na Vila Manoel Sátiro. O gol foi marcado pelo zagueiro João Victor.

O Ferroviário iniciou a atividade com a seguinte formação: André; Bruno Miranda, Léo Paraíso, Pedrinho e Ramirez; Lucas Black, Luan e Thallisson; Carlinhos, Kiuan e Jefinho.

O Ferrão vinha de empate em amistoso com o Tirol em 1x1 no último sábado (20).

O Ferroviário estreia no Estadual contra o Maracanã no dia 6, e o Floresta no dia 7 contra o Tirol.

Galo vence

O Horizonte venceu o Fortaleza Sub-20 por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (22), no Estádio Domingão, em mais um teste da pré-temporada visando o Campeonato Cearense 2026. O gol da partida foi marcado pelo atacante Alex Cícero.

O Galo já havia empatado com o Floresta em 1x1 em amistoso anterior e o Sub-20 do Fortaleza vencido o Ferroviário.

O Horizonte estreia no Cearense no dia 7 contra o Quixadá. O Fortaleza estreia no dia 11 contra o Ferroviário e o técnico Thiago Carpini pode utilizar alguns jogadores do Sub-20.

