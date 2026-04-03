Chapecoense esbarra em multa rescisória e distancia provável negociação com Carpini

Após a demissão de Gilmar Dal Pozzo, a Chapecoense sondou Thiago Carpini para assumir o comando da equipe. A informação inicial é do jornalista Rangel Agnolim e confirmada pelo Diário do Nordeste. A equipe catarinense também contactou mais 10 treinadores, na busca de acelerar nas contratações.

O Diário do Nordeste apurou também que o principal entrave foi o alto valor da multa rescisória do treinador, considerado fora da realidade financeira da Chape, que retornou recentemente à elite do futebol brasileiro.

A consulta foi realizada para entender os valores envolvidos. Diante disso, a diretoria alviverde deve intensificar a busca por um nome que se encaixe no perfil financeiro adotado pelo clube.