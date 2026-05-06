João Paulo sobre o déficit de 85 milhões: 'Preocupa, mas o Ceará não está quebrado, existe solução'

O presidente do Ceará, João Paulo Silva concedeu entrevista ao Jogada 2º Tempo desta quarta-feira (6), e esclareceu sobre a delicada situação financeira do clube após balanço divulgado com déficit de 85 milhões. O mandatário alvinegro, que conversou por telefone direto de Salvador (BA), onde o Ceará enfrentará o Vitória pela Copa do Nordeste, admitiu que a situação preocupa, mas que há solução, que o clube não está quebrado.

"O clube foi rebaixado e não conseguimos reduzir completamente as despesas. No dia 20 de novembro, o Ceará precisava de 3 ou 2 pontos de 15 a disputar para ficar na Série A e não aconteceu. Refazer esse planejamento não é fácil, contraímos algumas operações de crédito, tinha a folha, a premiação e tudo foi feito com meu aval pessoal A situação preocupa, mas o clube não está quebrado, existe solução. Estamos contratando uma empresa para ajuste financeiro. Vamos trabalhar intensamente para reduzir ainda mais as despesas. Mas para um time postulante à subir, tenho que ser competitivo, não posso mexer na folha. Vamos ser cobrados sim, para o time voltar para a Série A. Trabalharemos muito para que o clube volte. é um grande desafio e o maior objetivo do clube".

O presidente do Ceará completou, afirmando que concederá entrevista coletiva na sexta-feira (6) em Porangabuçu, para detalhar e explicar para o torcedor o balanço divulgado com o déficit.

"Vamos demonstrar sobre premiação, cargos, valor da folha que era de 6,5 milhões, premiações, encargos. Vamos apresentar de forma bem clara, detalhando tudo para o torcedor".

Pedido de Impeachment

Após o balanço financeiro ter sido divulgado, um grupo de conselheiros pediu a abertura de um processo de Impeachment do presidente João Paulo Silva. Ele também falou sobre este pedido da oposição do clube.

"Não vejoa como surpresa. Este grupo desde o início foi contra. Não espero algo diferente. Respeito, ninguém é obrigado a concordar, oposição é normal. Mas para a instituição é ruim. Poderíamos discutir internamente. O clube perde credibilidade no mercado, é ruim para a comissão técnica trabalhar em um ambiente dessa forma. Respeito, mas vamos deixar para o Conselho Deliberativo resolver. Vou continuar trabalhando com o mesmo entusiasmo, todos os dias. Estou mais preocupado com o resultado dentro de campo, em conquistar objetivos. Infelizmente o clube caiu da Série A, com uma perda de receita de 130 milhões. A gente precisa respeitar e encarar da melhor forma".

Departamento de futebol

João Paulo Silva também esclareceu que o clube não contratará um executivo de futebol para 2026.

"Com as saídas do Haroldo, João Paulo e Lucas eu fiz um um remanejamento. Trouxe o Alysson que era nosso treinador do Sub-20 para ser o auxiliar da casa, o Anderson Batatais para ser coordenador técnico após várias funções no clube, dei uma oportunidade ao Ricardinho para a função de gerente e contratei o Gabriel Bedê que era advogado do clube, para diretor de futebol , jovem que conhece futebol, que já conhece o Ceará. Ele vai rodar nos departamentos, já está fazendo isso. Vamos aproveitar o momento dentro de ajustes que eu quero fazer, de redução de despesas, eu não trarei um executivo de futebol para 2026".