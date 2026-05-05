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CBF muda horário de Clássico-Rei da Série B; veja detalhes

A partida ocorre no domingo (17), pela 9ª rodada da competição

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:23)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza protagonizam um Clássico-Rei na Série B do Brasileiro
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Clássico-Rei da Série B de 2026 teve o horário alterado. A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (5). A partida, marcada para o domingo (17), na Arena Castelão, seria às 20h30 e foi antecipado para 18h30 (de Brasília).

O duelo é válido pela 9ª rodada da competição. Na temporada, seria o 5ª confronto no ano, uma vez que já três vezes pelo Campeonato Cearense, que terminou com um título do Leão, e uma pela Copa do Nordeste. No recorte da temporada, no entanto, são três empates e um triunfo alvinegro.

Na tabela, o Fortaleza é o líder da Série B, com 14 pontos. O Ceará aparece na 9ª colocação, com 10. Na rodada anterior ao Clássico-Rei, os alvinegros recebem o Atlético-GO no sábado (9), às 19h, na Arena Castelão, pela 8ª rodada, enquanto os tricolores visitam o Avaí no domingo (10), às 18h30, na Ressacada.

Ceará x Fortaleza | Ficha técnica 

  • Competição: 9ª rodada da Série B do Brasileiro de 2026
  • Data: 17 de maio, domingo
  • Horário: 18h30
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