Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Estados Unidos: 25 mil ingressos vendidos; novo lote para jogo no Castelão será liberado

Amistoso da Seleção feminina será no dia 9 de junho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 16:50)
Jogada
Legenda: Seleção feminina vai enfrentar os EUA no dia 9 de junho, no Castelão.
Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Mais de 25 mil torcedores já garantiram presença no amistoso Brasil x Estados Unidos, na Arena Castelão. Com a alta demanda, um novo lote de ingressos para o duelo da Seleção feminina será liberado nesta segunda-feira (25), a partir das 18 horas (de Brasília).  

Ao todo, já são 25.683 ingressos vendidos para o duelo na capital cearense, que será no dia 9 de junho, a partir das 21h30 (de Brasília). O setor liberado será o superior norte. É possível adquirir bilhetes no site da Bilheteria Digital. 

Em Fortaleza, também haverá gratuidade para crianças menores de 12 anos garantida por lei municipal. Para isso, basta acessar este link e retirar o ingresso de forma antecipada. É preciso apresentar documento ou certidão de nascimento no dia. 

Também haverá meia-entrada social. O torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio. Os portões vão abrir duas horas antes do início da partida. Antes, os times se enfrentam em São Paulo, na Neo Quimica Arena. A convocação para as partidas será realizada nesta quarta-feira (20).

A Seleção feminina voltará à Fortaleza após dez anos. A equipe esteve na cidade em 2016, para um amistoso pré-olímpico diante da Austrália, no Estádio Presidente Vargas. Fortaleza será uma das cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027, ano em que o Mundial será realizado pela primeira vez num país da América do Sul.

Veja também

teaser image
Jogada

Brasil x EUA terá maior público do futebol feminino na história do Ceará e mira marca do Nordeste

teaser image
Jogada

Brasil x Estados Unidos: venda de ingressos para amistoso feminino em Fortaleza inicia nesta quarta

Assuntos Relacionados
jogadoras

Jogada

Brasil x Estados Unidos: 25 mil ingressos vendidos; novo lote para jogo no Castelão será liberado

Amistoso da Seleção feminina será no dia 9 de junho

Crisneive Silveira Há 34 minutos
vídeo

Jogada

Richard avança na recuperação e deve voltar ao Ceará no próximo jogo

Goleiro está recuperado de uma lesão no ligamento do ombro

Daniel Farias Há 2 horas
James Rodríguez

Jogada

Colômbia na Copa: atletas de Flamengo, Vasco, Palmeiras e Athletico-PR são lembrados em convocação

A estreia no Mundial será diante do Uzbequistão, no dia 17 de junho

Liuê Góis Há 2 horas
Lamine Yamal

Jogada

Com Lamine Yamal e sem atletas do Real Madrid, Espanha é convocada para a Copa do Mundo

Atual campeã da Eurocopa, a Fúria vai em busca do bicampeonato e aparece entre as favoritas ao título

Liuê Góis 25 de Maio de 2026
Luciano Juba em ação pelo Bahia

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026

Alexandre Mota 25 de Maio de 2026
Jogador do Floresta chuta bola em jogo pela Série C

Jogada

Paysandu x Floresta: tudo sobre o jogo, horário, onde assistir e escalações

Time cearense tenta somar pontos para se manter no G-8 da Série C

Redação 25 de Maio de 2026