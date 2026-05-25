Brasil x Estados Unidos: 25 mil ingressos vendidos; novo lote para jogo no Castelão será liberado

Mais de 25 mil torcedores já garantiram presença no amistoso Brasil x Estados Unidos, na Arena Castelão. Com a alta demanda, um novo lote de ingressos para o duelo da Seleção feminina será liberado nesta segunda-feira (25), a partir das 18 horas (de Brasília).

Ao todo, já são 25.683 ingressos vendidos para o duelo na capital cearense, que será no dia 9 de junho, a partir das 21h30 (de Brasília). O setor liberado será o superior norte. É possível adquirir bilhetes no site da Bilheteria Digital.

Em Fortaleza, também haverá gratuidade para crianças menores de 12 anos garantida por lei municipal. Para isso, basta acessar este link e retirar o ingresso de forma antecipada. É preciso apresentar documento ou certidão de nascimento no dia.

Também haverá meia-entrada social. O torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio. Os portões vão abrir duas horas antes do início da partida. Antes, os times se enfrentam em São Paulo, na Neo Quimica Arena. A convocação para as partidas será realizada nesta quarta-feira (20).

A Seleção feminina voltará à Fortaleza após dez anos. A equipe esteve na cidade em 2016, para um amistoso pré-olímpico diante da Austrália, no Estádio Presidente Vargas. Fortaleza será uma das cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027, ano em que o Mundial será realizado pela primeira vez num país da América do Sul.