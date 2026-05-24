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Brasil x EUA terá maior público do futebol feminino na história do Ceará e mira marca do Nordeste

Melhor marca vigente é do amistoso entre Brasil x Austrália, em 2016, no Estádio Presidente Vargas

Escrito por
Gustavo de Negreiros gustavo.negreiros@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Jogada
Legenda: Marta cobra penalidade contra o Uruguai em partida da seleção brasileira feminina
Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A grande aceitação do público cearense para o amistoso internacional de futebol feminino entre Brasil x Estados Unidos, que ocorre dia 9 de junho, na Arena Castelão, às 21h30, já começa a quebrar barreiras na história do esporte feminino cearense.

Com mais de 22 mil ingressos vendidos, o jogo será, de longe, o de maior público da história do futebol feminino no Estado, o que mostra o tamanho do desafio e o quanto o futebol para mulheres tem margem para crescer.

E as expectativas são altas da organização. Caso parte da meta de 40 mil lugares se cumpra, será o maior público do futebol feminino na história do Nordeste, superando Brasil 4 x 0 Jamaica, em Pernambuco, em 2024, que reuniu 33.272 pessoas. 

BRASIL X AUSTRÁLIA NO PV EM 2016

O maior público vigente no Ceará também é da Seleção Brasileira. Em 2016, em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no Estádio Presidente Vargas, o time verde-amarelo jogou contra a Austrália para um público de 8.197 pessoas. Naquela ocasião, o ingresso custava apenas R$ 5 e um 1kg de alimento não perecível.

Seleção brasileira feminina perfilada no gramado do Estádio Presidente Vargas para jogo contra a Austrália, disputado em 2016
Legenda: Seleção brasileira feminina perfilada no gramado do Estádio Presidente Vargas para jogo contra a Austrália, disputado em 2016
Foto: Divulgação (Conmebol/CBF)

Na partida, o time comandado por Vadão venceu as 'Matildas' por 3 a 1, em confronto que anteciparia o 'mata-mata' dos jogos olímpicos daquele mesmo ano, no Rio de Janeiro, que terminou com vitória brasileira nos pênaltis.

Título do Ceará movimentou público

Abaixo deste confronto, entre clubes, a partida do título brasileiro do time feminino do Ceará da Série A2 contra o Athletico-PR, em 2022, levou 7.075 torcedores também ao PV, o que é a maior marca existente para confrontos entre clubes.

Legenda: Jogadoras, comissão técnica e staff do Ceará comemoram a conquista do Brasileirão Série A2 com os torcedores presentes no Estádio Presidente Vargas
Foto: Kid Júnior / SVM

O terceiro maior público registrado foi um Clássico-Rainha, pela semifinal do Campeonato Cearense de 2023. Naquela partida, curiosamente também disputada na Arena Castelão, cerca de 3.500 pessoas compareceram.

Venda de ingressos segue firme

A venda de ingressos para o jogo entre Brasil x Estados Unidos segue valendo e um com um setor extra. Devido a grande procura, o setor Superior Central foi aberto, com ingressos de valor integral e meia-entrada social (que adiciona a doação de 1kg de alimento). Os demais setores e também as gratuidades estão esgotadas. Confira os valores:

  • Superior Central (inteira) - R$ 40
  • Superior Central (meia social) - R$ 30 + 1kg de alimento.

Para comprar ingressos, acesse este link.

 

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