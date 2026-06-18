Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 09:08 (Atualizado às 09:22)
capa da noticia
Legenda: Sport recebe o Atlético-GO pela 14ª rodada da Série B
Foto: Paulo Paiva/SCR
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)

COPA DO MUNDO

13h | República Tcheca x África do Sul | CazéTV
16h | Suíça x Bósnia e Herzegovina | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
19h | Canadá x Qatar | CazéTV
22h | México x Coreia do Sul | CazéTV, Globo e Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

21h | Sport x Atlético-GO | Disney+

 
 
 
Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série b Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Gustavo Prado está de saída e Lucas Lima tem rescisão encaminhada em meio à reformulação do Ceará
Jogada

Gustavo Prado está de saída e Lucas Lima tem rescisão encaminhada em meio à reformulação do Ceará

Após a saída de Pedro Henrique, diretoria alvinegra segue promovendo mudanças no grupo e abre espaço para a chegada de novos nomes na sequência da temporada

Liuê Góis, Brenno Rebouças e Daniel Farias

Há 1 hora

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta (18/06): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta (18/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (18).

Redação

Imagem da notícia Baú do Jogada #5 - O dia em que Garrincha jogou pelo Fortaleza
Jogada

Baú do Jogada #5 - O dia em que Garrincha jogou pelo Fortaleza

Em 1968, o craque Garrincha disputou um amistoso pelo Fortaleza, no PV

Rafael Luis Azevedo

Imagem da notícia 1ª rodada da Copa do Mundo termina sem vitórias das seleções estreantes; veja quem se saiu melhor
Jogada

1ª rodada da Copa do Mundo termina sem vitórias das seleções estreantes; veja quem se saiu melhor

Quatro seleções fizeram suas estreias em Copas

Vladimir Marques

Imagem da notícia Vitória de Gana tem gol no fim, pó de arroz, saída de goleiro no intervalo e escorregão de técnico
Jogada

Vitória de Gana tem gol no fim, pó de arroz, saída de goleiro no intervalo e escorregão de técnico

Gana venceu o Panamá por 1x0 em Toronto pelo Grupo L

Vladimir Marques