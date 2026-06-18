Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)
COPA DO MUNDO
13h | República Tcheca x África do Sul | CazéTV
16h | Suíça x Bósnia e Herzegovina | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
19h | Canadá x Qatar | CazéTV
22h | México x Coreia do Sul | CazéTV, Globo e Sportv
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
21h | Sport x Atlético-GO | Disney+