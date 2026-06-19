Com o tema Copa do Mundo, 4º encontro de colecionadores de camisas ocorre neste sábado

No local será possível vender, comprar ou trocar uniformes e figurinhas da Copa do Mundo

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 16:23 (Atualizado às 16:26)
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Legenda: Haverá exposição de camisas das seleções que disputam a Copa do Mundo de 2026
Foto: Divulgação
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A Copa do Mundo será o tema do 4º encontro de colecionadores de camisas de futebol, que ocorrerá neste sábado (20), a partir das 16 horas, na Praça da Argentina, no Bairro de Fátima. O evento é organizado pela Confraria Alencarina, e tem como organizador o professor Neto Cavalcante.

Haverá dez estandes com camisas das seleções que disputam a Copa do Mundo de 2026, mas também de anos anteriores e até de clubes. A ideia é juntar amantes do futebol e colecionadores para comprar, vender e até trocar uniformes. No espaço também haverá troca de figurinhas do álbum do mundial.

O encontro ocorre anualmente, mas neste ano vai ocorrer pela segunda vez. O primeiro ocorreu em maio, apenas com camisas de times de futebol, como acontece sempre, porém com o momento de Copa do Mundo, a confraria decidiu repetir a dose, focada em seleções.

O evento se estenderá até às 21 horas e é aberto ao público e ficará localizado próximo da quadra principal da Praça da Argentina.

Serviço 

Encontro de Colecionadores de Camisas - Seleções

Quando: sábado, 20 de junho
Horário:  Das 16h às 21h
Onde: Praça da Argentina

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Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

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