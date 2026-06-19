Com o tema Copa do Mundo, 4º encontro de colecionadores de camisas ocorre neste sábado

A Copa do Mundo será o tema do 4º encontro de colecionadores de camisas de futebol, que ocorrerá neste sábado (20), a partir das 16 horas, na Praça da Argentina, no Bairro de Fátima. O evento é organizado pela Confraria Alencarina, e tem como organizador o professor Neto Cavalcante.
Haverá dez estandes com camisas das seleções que disputam a Copa do Mundo de 2026, mas também de anos anteriores e até de clubes. A ideia é juntar amantes do futebol e colecionadores para comprar, vender e até trocar uniformes. No espaço também haverá troca de figurinhas do álbum do mundial.
O encontro ocorre anualmente, mas neste ano vai ocorrer pela segunda vez. O primeiro ocorreu em maio, apenas com camisas de times de futebol, como acontece sempre, porém com o momento de Copa do Mundo, a confraria decidiu repetir a dose, focada em seleções.
O evento se estenderá até às 21 horas e é aberto ao público e ficará localizado próximo da quadra principal da Praça da Argentina.
Serviço
Encontro de Colecionadores de Camisas - Seleções
Quando: sábado, 20 de junho
Horário: Das 16h às 21h
Onde: Praça da Argentina