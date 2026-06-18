Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso

Um lance chocante aconteceu na partida entre Canadá e Catar pela 2ª rodada da Copa do Mundo 2026. Em partida em Vancouver, o volante Koné, do Canadá, teve a perna quebrada pelo meio-campista Madibo.

No lance, o jogador catari fez uma falta por trás e quebrou a perna do canadense.

Com a gravidade do lance, Madibo ficou em choque, com as mãos na cabeça, mas ao ser expulso e sair do gramado, foi cercado por jogadores do Canadá o cobrando pelo lance.

Legenda: Madibo deixa o gramado aparado por companheiros, expulso após quebrar a perna de Koné Foto: Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Koné saiu de maca e após ele deixar o gramado de maca, os jogadores do Canadá fizeram um círculo de união e a torcida aplaudiu.

O jogador ainda acenou para o torcedor canadense, agradecendo o apoio.

Gol e homenagem

O Canadá vencia por 3x0, e ao marcar o 4º gol, com Saliba, de falta, o jogador mostrou a camisa 8 de Koné na comemoração.

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Legenda: Sadiba exibe camisa de Koné após gol do Canadá Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA