Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso

Lance aconteceu aos 5 minutos do 2º tempo e revoltou jogadores e torcida canadense

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 20:27 (Atualizado às 21:06)
capa da noticia
Legenda: Koné sai de maca com a perna quebrada
Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Um lance chocante aconteceu na partida entre Canadá e Catar pela 2ª rodada da Copa do Mundo 2026. Em partida em Vancouver, o volante Koné, do Canadá, teve a perna quebrada pelo meio-campista Madibo.

No lance, o jogador catari fez uma falta por trás e quebrou a perna do canadense.

Com a gravidade do lance, Madibo ficou em choque, com as mãos na cabeça, mas ao ser expulso e sair do gramado, foi cercado por jogadores do Canadá o cobrando pelo lance.

Madibo deixa o gramado aparado por companheiros, expulso após quebrar a perna de Koné
Legenda: Madibo deixa o gramado aparado por companheiros, expulso após quebrar a perna de Koné
Foto: Ercin Erturk / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Koné saiu de maca e após ele deixar o gramado de maca, os jogadores do Canadá fizeram um círculo de união e a torcida aplaudiu.

O jogador ainda acenou para o torcedor canadense, agradecendo o apoio.

Gol e homenagem

O Canadá vencia por 3x0, e ao marcar o 4º gol, com Saliba, de falta, o jogador mostrou a camisa 8 de Koné na comemoração.

Veja mais imagens

Sadiba exibe camisa de Koné após gol do Canadá
Legenda: Sadiba exibe camisa de Koné após gol do Canadá
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Koné acena para a torcida canadense após ter a perna quebrada
Legenda: Koné acena para a torcida canadense após ter a perna quebrada
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa
Copa do Mundo

Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, na Filadélfia

Crisneive Silveira

Há 14 minutos

Imagem da notícia Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso
Jogada

Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso

Lance aconteceu aos 5 minutos do 2º tempo e revoltou jogadores e torcida canadense

Vladimir Marques

Há 47 minutos

Imagem da notícia Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú
Jogada

Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

Exibição ocorrerá direto da cidade cenográfica montada no Parque de Eventos de Maracanaú

Brenno Rebouças

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará bate o Internacional e conquista vaga na elite do Brasileiro Sub-20
Jogada

Ceará bate o Internacional e conquista vaga na elite do Brasileiro Sub-20

Alvinegro superou o adversário por 3 a 1

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Suíça x Bósnia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real
Jogada

Suíça x Bósnia na Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

Equipes se enfrentam no Estádio Los Angeles

Redação

Imagem da notícia Neymar está fora de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
Jogada

Neymar está fora de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha

Alexandre Mota