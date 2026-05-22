Brasil x EUA: público antecipado chega a 22 mil e meta da organização é chegar aos 40 mil

A procura por ingressos para o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Estados segue alta. O Diário do Nordeste apurou que mais de 22 mil torcedores já garantiram presença. A meta da organização do evento é chegar aos 40 mil.

Com o número já vendido, foi necessário abrir um setor do anel superior e outras cargas serão liberadas à medida que a procura avançar. A venda acontece online desde quarta-feira (20) e supera os números da venda em São Paulo em 9 mil bilhetes. O mesmo duelo será realizado na Neo Química Arena três dias antes.

Um bom público para o amistoso no Castelão pode ser determinante para o Gigante da Boa Vista ganhar força junto à Fifa para ser o palco de abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, que será realizada no Brasil. Em maio do ano passado o Governo do Estado manifestou o interesse em abrir o evento.

Os valores dos setores em aberto variam entre R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social, que exige a doação de 1kg de alimento) e R$ 20 (meia). Veja mais informações aqui.

A partida ocorre no dia 9 de junho, terça-feira, às 21h30, e serve como preparação para a Copa do Mundo de 2027.

Além de apoiar o futebol feminino, a presença no jogo do Brasil também é uma oportunidade para acompanhar de perto a "Rainha" Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo. Com 40 anos, em ação pelo Orlando Pride-EUA, a camisa 10 retorna à Seleção Brasileira após um litígio de quase um ano sem defender a equipe nacional.