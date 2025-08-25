Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza

O Governo do Ceará instituiu o Grupo Executivo para Planejamento e Coordenação da Copa do Mundo Feminina. O objetivo do GECOPA Ceará 2027 é planejar, coordenar e monitorar as ações entre os diversos órgãos envolvidos na execução do evento. O Mundial, que será realizado em 2027, terá Fortaleza como uma das oito cidades-sede. Com isso, a Arena Castelão vai receber seis partidas.

Representantes de 11 secretarias do Estado vão participar do planejamento e da execução das estratégias. Além da Casa Civil, as Secretarias do Esporte; da Mulher; do Turismo; da Infraestrutura; de Relações Internacionais; do Planejamento e Gestão; da Fazenda; das Cidades; da Segurança Pública e Defesa Sociais e Secretaria de Saúde.

Representantes de outros órgãos, entidades ou da sociedade civil também poderão ser chamados para contribuir nas reuniões e contribuir. Além disso, o grupo poderá criar Câmaras Técnicas Temáticas, com representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas, para efeito consultivo. Essas instituições devem ter atuações em áreas como: infraestrutura e urbanismo, mobilidade e logística, segurança pública e defesa civil, saúde e vigilância sanitária, promoção turística e eventos, além de comunicação e marketing.

A Copa do Mundo feminina de futebol terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027. Esta será a primeira vez que a América do Sul vai receber a competição. Além da capital cearense, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

O decreto da criação do GECOPA foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (22) e delimita as atribuições do grupo.

Veja atribuições do GECOPA

propor diretrizes e estratégias para a organização e a execução do evento, considerando todos os aspectos operacionais da Arena Castelão, incluindo as necessidades de aquisição de bens e serviços para sua adequação e modernização;

coordenar a elaboração e implementação de planos de trabalho conjuntos entre as secretarias e órgãos envolvidos, com especial atenção à logística de jogos e eventos afins na Arena Castelão;

acompanhar a execução das ações e projetos relacionados ao evento, garantindo a sua compatibilidade com as diretrizes da FIFA e demais órgãos reguladores;

manter articulação com entidades e órgãos federais, municipais e privados, bem como com a FIFA, quando necessário, mantendo canais de comunicação eficientes;

promover a comunicação e o intercâmbio de informações entre os membros, visando a otimização dos recursos e a sinergia das ações, estabelecendo estratégias de comunicação transparentes e eficazes com a população e a imprensa;

propor soluções para desafios e demandas durante a preparação e realização do evento, com atenção às particularidades do Castelão;

e apresentar relatórios periódicos de suas atividades ao Governador do Estado.