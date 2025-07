Copa do Mundo Feminina: Comitiva dos Estados Unidos visita Castelão, PV e CTs de Ceará e Fortaleza

Representantes da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer) visitaram diversas instalações na capital cearense. O grupo esteve na Arena Castelão, no Estádio Presidente Vargas e nos CTs de Ceará e Fortaleza e em hotéis nesta quarta-feira (16). O intuito era avaliar a estrutura desses locais para selecionar o local de treinamento para a equipe americana. Fortaleza é uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e poderá receber amistosos do Brasil em 2026.

A Fifa indicou algumas cidades-sede do Mundial para a US Soccer visitar estádios em várias regiões do país. A comitiva passou por São Paulo e finaliza as visitas no Rio de Janeiro. Elaine Lemos, vice-presidente de Operações de Futebol da US Soccer, Laura Lamberth, gerente operacional da Seleção Feminina, e Bart Caubergh, diretor da Seleção Feminina, o intermediário André Penna e o representante da Federação Cearense, Biriba do Vale participaram do encontro.

“Seria interessante ter um jogo aqui no Nordeste, e o outro estamos pensando no Rio ou São Paulo, ainda não sabemos. Temos dois amistosos, nos dias 9 e 16 de junho. A ideia é que, antes da Copa, possamos conhecer, trazer as atletas para se preparar, conhecer a região e tudo mais. Já estamos nesse planejamento. A visita foi positiva, tudo muito bom, o estádio atendeu as expectativas”, afirmou Elaine.

Legenda: Arena Castelão vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Foto: Sílvio Junior/Sesporte

CTS DE CEARÁ E FORTALEZA

Os representantes da US Soccer estiveram em Carlos de Alencar Pinto, no CT do Ceará. O grupo foi recebido pelo presidente do clube, João Paulo Silva, por Haroldo Martins, CEO de futebol, e pelo diretor de patrimônio Afonso Lobo.

“Essa visita faz parte do processo de escolha das sub-sedes de treinamento para a Copa do Mundo de 2027. No ano passado, passamos por um processo de credenciamento da nossa sede, e hoje foi realizada essa visita técnica. Com aval e suporte direto do nosso presidente, nosso CT vem passando constantemente por melhorias. A comitiva pôde conhecer de perto toda a nossa estrutura e gostou do que observou aqui”, afirmou Lobo.

O grupo também esteve no Centro de Excelência Alcides Santos e no CT Ribamar Bezerra, do Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do clube, e Sérgio Portela, Gerente de Operações receberam a delegação americana.

Fortaleza é uma das oito cidades do Brasil escolhidas para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A América do Sul vai receber o Mundial Feminino pela primeira vez. O evento terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho.