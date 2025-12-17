Flamengo x PSG pela final da Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações
Time brasileiro enfrenta o poderoso clube europeu na decisão
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14 horas, contra o Paris Saint-Germain, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela grande final da Copa Intercontinental de 2025.
O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025 e passou por dois adversários - Cruz Azul, do México, no último dia 10 por 2x1 e Pyramids, do Egito, no dia 13 - para chegar a decisão.
O PSG, como atual campeão da Champions League, só entrou na competição para a final do torneio.
O Mengão não tem desfalques para a grande partida, enquanto o PSG não terá o lateral marroquino Hakimi, que está lesionado.
Palpites
Onde Assistir
Globo, SporTV, GE TV e Cazé TV
Prováveis Escalações
FLAMENGO:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.
PSG:
Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola). Técnico: Luis Henrique
Arbitragem
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)
VAR: Allen Chapman (EUA)