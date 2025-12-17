Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Flamengo x PSG pela final da Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Time brasileiro enfrenta o poderoso clube europeu na decisão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Flamengo decide a Copa Intercontinental de Clubes com o PSG nesta quarta-feira (17)
Foto: GIlvan de Souza/Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14 horas, contra o Paris Saint-Germain, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, pela grande final da Copa Intercontinental de 2025.

O Flamengo está no torneio Intercontinental por ter vencido a Libertadores de 2025 e passou por dois adversários - Cruz Azul, do México, no último dia 10 por 2x1 e Pyramids, do Egito, no dia 13 - para chegar a decisão.

O PSG, como atual campeão da Champions League, só entrou na competição para a final do torneio.

O Mengão não tem desfalques para a grande partida, enquanto o PSG não terá o lateral marroquino Hakimi, que está lesionado.

Palpites

inter@

Onde Assistir

Globo, SporTV, GE TV e Cazé TV

Prováveis Escalações

FLAMENGO: 

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

PSG: 

Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola). Técnico: Luis Henrique

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Allen Chapman (EUA)

Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo x PSG pela final da Copa Intercontinental: veja horário, onde assistir e escalações

Time brasileiro enfrenta o poderoso clube europeu na decisão

Redação Há 1 hora

Jogada

Horizonte intensifica pré-temporada e enfrenta o Floresta em jogo-treino nesta quarta-feira

Galo do Tabuleiro estreia no Estadual 2026 no dia 7 de janeiro contra o Quixadá

Redação 16 de Dezembro de 2025

Jogada

Fortaleza se reapresenta no dia 29; veja detalhes

Tricolor de Aço fará seu primeiro jogo oficial no dia 11, pelo Campeonato Cearense

Vladimir Marques 16 de Dezembro de 2025
Lourenço comemora gol contra o Guarani

Jogada

Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

O meio-campista deixa o Alvinegro depois de 98 partidas, com dois títulos estaduais e um acesso

Samuel Conrado 16 de Dezembro de 2025
Bruninho já teve oportunidade de ser titular no profissional do Fortaleza em 2025

Jogada

Base do Fortaleza tem 10 atletas que Carpini pode integrar ao profissional em 2026; veja nomes

Novo treinador comentou que pode utilizar a base, pensando em novo momento que vive o Tricolor

Fernanda Alves 16 de Dezembro de 2025
atleta comemora gol pelo Ceará

Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis a Mozart; veja nomes e posições

Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026

Samuel Conrado 16 de Dezembro de 2025