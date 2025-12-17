Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

Valor está em conta judicial e ainda serão descontadas dívidas

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:51)
Jogada
Legenda: Icasa ainda aguarda o depósito de mais R$ 3 milhões
Foto: Thais Jorge/SVM

O Icasa recebeu, em conta judicial, o pagamento de parte da indenização que a CBF foi condenada a pagá-lo. O presidente do clube, Celso Pontes, confirmou ao Diário do Nordeste que a confederação fez um depósito de R$ 80,9 milhões.

O valor total de indenização que a justiça determinou em alvará é de R$ 84,3 milhões, segundo o dirigente, que serão divididos em R$ 75 milhões para o Icasa, que era o valor levantado pela perícia, e o restante servirá de pagamento aos serviços advocatícios. Resta ainda à CBF o pagamento de mais R$ 3,4 milhões.

A diretoria do Icasa, no entanto, ainda não tem acesso ao valor depositado. A conta judicial garante que todas as dívidas que o clube possui na Justiça sejam descontadas diretamente do valor. O clube ainda aguarda um levantamento geral dos advogados de quanto o clube deve em condenações judiciais.

Apesar de ainda não saber quanto sobrará para o Icasa, Celso Pontes afirma que investirá o valor que chegar aos cofres do Verdão em melhorias do Praxedão, centro de treinamento do clube, e no time que disputará a Série B do Campeonato Cearense em 2026.

A indenização se refere ao dano material sofrido pelo clube em 2013, quando não subiu para a Série A do Brasileiro por um erro da CBF. O processo se arrastava desde 2018 na justiça comum e foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o Icasa teve parecer favorável.

O processo

O dano material reclamado pelo Icasa se refere a escalação irregular do jogador Luan Niezdzielski, que na época era atleta do Figueirense, em uma partida contra o América-MG. Ele estava suspenso, mas jogou e por isso colocou o time de Santa Catarina em condição irregular. 

O Verdão ingressou na justiça desportiva, solicitando a perda de pontos da equipe catarinense, pois havia ficado apenas um ponto atrás do Figueirense, que ficou em 4º lugar, a última posição que dava acesso à elite do futebol nacional para 2014. O caso acabou prescrevendo e anos depois o Icasa buscou a justiça comum.

Assuntos Relacionados
Lourenço é anunciado pelo Goiás

Jogada

Ex-Ceará, Lourenço é anunciado por adversário da equipe na Série B

Em duas temporadas, o meio-campista atuou em 98 jogos pelo Vozão

Samuel Conrado Há 1 hora
Brítez, zagueiro do Fortaleza, como capitão na Era Palermo

Jogada

Brítez, zagueiro do Fortaleza, recebe alta após cirurgia pulmonar

Atleta passou por uma cirurgia pulmonar para a retirada de líquidos

Fernanda Alves Há 1 hora
Lucas Gazal, zagueiro, na apresentação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza e Atlético-GO negociam renovação de empréstimo do zagueiro Lucas Gazal

As duas equipes conversam sobre a situação, incluindo um processo de troca dos atletas por empréstimo

Fernanda Alves e Samir de Carvalho* Há 1 hora
Icasa recebe indenização

Jogada

Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

Valor está em conta judicial e ainda serão descontadas dívidas

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Eros Mancuso, do Fortaleza

Jogada

Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso entra na mira de gigante argentino

No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa de Boca Juniors e Estudiantes

Fernanda Alves* 17 de Dezembro de 2025
Foto de Alex Silva, ex-Coritiba

Jogada

Por indicação de Mozart, Ceará negocia com lateral-direito campeão da Série B pelo Coritiba

O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025

Samuel Conrado 17 de Dezembro de 2025