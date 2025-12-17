Icasa recebe mais de R$ 80 milhões da CBF em indenização

O Icasa recebeu, em conta judicial, o pagamento de parte da indenização que a CBF foi condenada a pagá-lo. O presidente do clube, Celso Pontes, confirmou ao Diário do Nordeste que a confederação fez um depósito de R$ 80,9 milhões.

O valor total de indenização que a justiça determinou em alvará é de R$ 84,3 milhões, segundo o dirigente, que serão divididos em R$ 75 milhões para o Icasa, que era o valor levantado pela perícia, e o restante servirá de pagamento aos serviços advocatícios. Resta ainda à CBF o pagamento de mais R$ 3,4 milhões.

A diretoria do Icasa, no entanto, ainda não tem acesso ao valor depositado. A conta judicial garante que todas as dívidas que o clube possui na Justiça sejam descontadas diretamente do valor. O clube ainda aguarda um levantamento geral dos advogados de quanto o clube deve em condenações judiciais.

Apesar de ainda não saber quanto sobrará para o Icasa, Celso Pontes afirma que investirá o valor que chegar aos cofres do Verdão em melhorias do Praxedão, centro de treinamento do clube, e no time que disputará a Série B do Campeonato Cearense em 2026.

A indenização se refere ao dano material sofrido pelo clube em 2013, quando não subiu para a Série A do Brasileiro por um erro da CBF. O processo se arrastava desde 2018 na justiça comum e foi parar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o Icasa teve parecer favorável.