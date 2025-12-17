Corinthians x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal
Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela partida de ida da Final da Copa do Brasil. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).
A partida de volta será no dia 21, às 18 horas, no Maracanã (RJ).
Os dois alvinegros chegam para a decisão da Copa do Brasil apó classificações em emocionantes disputas de pênaltis no último domingo (14).
Ambos perderam seus jogos no tempo normal, mas como haviam vencido da ida, decidiram nas penalidades e seus goleiros foram os heróis.
Para eliminar o Cruzeiro, o Timão contou com duas defesas de Hugo Souza, e para passar pelo rival Flu, o Vascão teve Léo Jardim, também com duas defesas.
Os dois clubes querem quebrar longos jejuns de títulos nacionais. O Timão não é campeão nacional desde 2017 quando levantou a Taça do Brasileirão da Série A.
O Vasco vive jejum ainda mais longo: o último título nacional do clube foi em 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil.
Quem for campeão, também ficará com a última vaga na Libertadores de 2027.
PALPITES
ONDE ASSISTIR
Sportv, ge TV, Prime Video e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Vasco da Gama:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)