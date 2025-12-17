Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Corinthians x Vasco pela Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:19)
Jogada
Legenda: Hugo Souza, do Corinthians, e Léo Jardim, do Vasco foram os heróis das classificações nos pênaltis
Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão e Matheus Lima/Vasco.

Corinthians e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela partida de ida da Final da Copa do Brasil. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP).

A partida de volta será no dia 21, às 18 horas, no Maracanã (RJ).

Os dois alvinegros chegam para a decisão da Copa do Brasil apó classificações em emocionantes disputas de pênaltis no último domingo (14). 

Ambos perderam seus jogos no tempo normal, mas como haviam vencido da ida, decidiram nas penalidades e seus goleiros foram os heróis.

Para eliminar o Cruzeiro, o Timão contou com duas defesas de Hugo Souza, e para passar pelo rival Flu, o Vascão teve Léo Jardim, também com duas defesas.

Os dois clubes querem quebrar longos jejuns de títulos nacionais. O Timão não é campeão nacional desde 2017 quando levantou a Taça do Brasileirão da Série A.

O Vasco vive jejum ainda mais longo: o último título nacional do clube foi em 2011, quando foi campeão da Copa do Brasil.

Quem for campeão, também ficará com a última vaga na Libertadores de 2027.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Sportv, ge TV, Prime Video e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Vasco da Gama: 

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

