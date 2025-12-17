Ex-Fluminense, Mario Pineida é assassinado no Equador após relatar ameaças

Mario Pineida, atleta do Barcelona de Guayaquil e ex-Fluminense, foi assassinado nesta quarta-feira (17). O lateral-esquerdo de 33 anos passou pelo futebol brasileiro em 2022. A informação foi confirmada pelo clube equatoriano, onde o jogador atuava.

A polícia informou que o jogador foi baleado no bairro de Sanales, em frente a um açougue. A esposa do atleta dele também foi morta no atentado. Apenas a mãe de Pineida sobreviveu, apesar de ter ficado ferida. A informação é do site "Ecuavisa".

O atleta foi morto horas depois de ter solicitado ao presidente do clube, Antonio Álvarez, proteção especial. O jogador afirmou estar recebendo ameaças de morte. O elenco do Barcelona de Guayaquil havia decidido não treinar no período da manhã em protesto pelos quatro meses de salários atrasados.

O futebol do Equador vive momento de tensão com uma onda de atentados contra jogadores. Outras quatro mortes também foram registradas: Maicol Valencia e Leandro Yépez, Jonathan González e Miguel Nazareno.