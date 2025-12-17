Por indicação de Mozart, Ceará negocia com lateral-direito campeão da Série B pelo Coritiba

O Ceará negocia a contratação do lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba. O jogador é indicação de Mozart, que foi campeão da Série B tendo o atleta como seu titular no Coxa. A informação foi inicialmente veiculada pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pelo Jogada.



Na semana passada, Alex chegou a negociar sua ida ao Guarani, mas as tratativas não avançaram. O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025.



Em 2025, o atleta fez 32 partidas, com dois gols marcados e três assistências assinaladas.