Por indicação de Mozart, Ceará negocia com lateral-direito campeão da Série B pelo Coritiba

O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025

Escrito por
Samuel Conrado* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:07)
Jogada
Foto: JP Pacheco / Coritiba

O Ceará negocia a contratação do lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba. O jogador é indicação de Mozart, que foi campeão da Série B tendo o atleta como seu titular no Coxa. A informação foi inicialmente veiculada pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pelo Jogada.

Na semana passada, Alex chegou a negociar sua ida ao Guarani, mas as tratativas não avançaram. O lateral de 31 anos atuou também pela Portuguesa, no Paulistão de 2025. 

Em 2025, o atleta fez 32 partidas, com dois gols marcados e três assistências assinaladas.

