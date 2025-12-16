Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Horizonte intensifica pré-temporada e enfrenta o Floresta em jogo-treino nesta quarta-feira

Galo do Tabuleiro estreia no Estadual 2026 no dia 7 de janeiro contra o Quixadá

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:24)
Jogada
Legenda: O Horizonte faz jogo treino com o Floresta nesta quarta-feira como preparação para o Cearense
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

O Horizonte segue em ritmo intenso de preparação para o Campeonato Cearense 2026. A equipe iniciou oficialmente sua pré-temporada no dia 5 de dezembro e já tem seu primeiro jogo-treino confirmado como parte do planejamento técnico visando a estreia na competição estadual.

O Galo do Tabuleiro enfrenta o Floresta, nesta quarta-feira (17), às 15h30, no CT Felipe Santiago. A atividade será dividida em três tempos de 30 minutos, permitindo à comissão técnica observar diferentes formações e atletas ao longo do confronto.

Comandado por Adriano Albino, treinador natural da cidade de Horizonte, que dirigiu a equipe na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, o clube trabalha com foco no ajuste do elenco e na consolidação do modelo de jogo para buscar calendário nacional na temporada 2027. A estreia no Campeonato Cearense está marcada para o dia 7 de janeiro, às 19h, contra o Quixadá, no Domingão.

Legenda: Adriano Albino é o treinador do Horizonte para o Campeonato Cearense
Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

Contratações

Para a temporada, o Horizonte realizou 22 contratações, mesclando reforços experientes e atletas que já conhecem o clube, como os goleiros Wilgne Frank e Jean, além de nomes conhecidos do futebol cearense, como o meia Paulinho P10, o atacante Willian Anicete e o volante Athyrson, ex-Floresta.

Além dos reforços, o clube também manteve atletas formados em sua base. Tiveram seus contratos renovados o volante Lauro Max, o atacante Pentecoste, o zagueiro Lohan, o lateral-esquerdo Caio Pedro, que retornou de empréstimo do Boa Esporte/MG, e o goleiro Caio Costa, que ganha sua primeira oportunidade entre os profissionais. O atacante Betinho também retorna ao clube após período de empréstimo junto ao Boa Esporte/MG.

Assuntos Relacionados

Jogada

Horizonte intensifica pré-temporada e enfrenta o Floresta em jogo-treino nesta quarta-feira

Galo do Tabuleiro estreia no Estadual 2026 no dia 7 de janeiro contra o Quixadá

Redação Há 27 minutos

Jogada

Fortaleza se reapresenta no dia 29; veja detalhes

Tricolor de Aço fará seu primeiro jogo oficial no dia 11, pelo Campeonato Cearense

Vladimir Marques Há 1 hora
Lourenço comemora gol contra o Guarani

Jogada

Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

O meio-campista deixa o Alvinegro depois de 98 partidas, com dois títulos estaduais e um acesso

Samuel Conrado Há 2 horas
Bruninho já teve oportunidade de ser titular no profissional do Fortaleza em 2025

Jogada

Base do Fortaleza tem 10 atletas que Carpini pode integrar ao profissional em 2026; veja nomes

Novo treinador comentou que pode utilizar a base, pensando em novo momento que vive o Tricolor

Fernanda Alves 16 de Dezembro de 2025
atleta comemora gol pelo Ceará

Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis a Mozart; veja nomes e posições

Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026

Samuel Conrado 16 de Dezembro de 2025

Jogada

CBF divulga tabela e regulamento da Série A 2026 com novas regras; veja mudanças

A competição começa já no dia 28 de janeiro

Vladimir Marques 16 de Dezembro de 2025