Horizonte intensifica pré-temporada e enfrenta o Floresta em jogo-treino nesta quarta-feira

O Horizonte segue em ritmo intenso de preparação para o Campeonato Cearense 2026. A equipe iniciou oficialmente sua pré-temporada no dia 5 de dezembro e já tem seu primeiro jogo-treino confirmado como parte do planejamento técnico visando a estreia na competição estadual.

O Galo do Tabuleiro enfrenta o Floresta, nesta quarta-feira (17), às 15h30, no CT Felipe Santiago. A atividade será dividida em três tempos de 30 minutos, permitindo à comissão técnica observar diferentes formações e atletas ao longo do confronto.

Comandado por Adriano Albino, treinador natural da cidade de Horizonte, que dirigiu a equipe na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, o clube trabalha com foco no ajuste do elenco e na consolidação do modelo de jogo para buscar calendário nacional na temporada 2027. A estreia no Campeonato Cearense está marcada para o dia 7 de janeiro, às 19h, contra o Quixadá, no Domingão.

Legenda: Adriano Albino é o treinador do Horizonte para o Campeonato Cearense Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

Contratações

Para a temporada, o Horizonte realizou 22 contratações, mesclando reforços experientes e atletas que já conhecem o clube, como os goleiros Wilgne Frank e Jean, além de nomes conhecidos do futebol cearense, como o meia Paulinho P10, o atacante Willian Anicete e o volante Athyrson, ex-Floresta.

Além dos reforços, o clube também manteve atletas formados em sua base. Tiveram seus contratos renovados o volante Lauro Max, o atacante Pentecoste, o zagueiro Lohan, o lateral-esquerdo Caio Pedro, que retornou de empréstimo do Boa Esporte/MG, e o goleiro Caio Costa, que ganha sua primeira oportunidade entre os profissionais. O atacante Betinho também retorna ao clube após período de empréstimo junto ao Boa Esporte/MG.