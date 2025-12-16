CBF divulga tabela e regulamento da Série A 2026 com novas regras; veja mudanças

A CBF divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão Série A 2026, assim como o Regulamento Específico da Competição. A competição começa já no dia 28 de janeiro e contará com mudanças importantes, como critérios por vaga na Libertadores e número de jogos para transferências de jogadores.

Vagas na Libertadores de 2027

A entidade tirou uma vaga na Pré-Libertadores que iria para o 6º colocado, e a indicou para o vice-campeão da Copa do Brasil, como explica o artigo 6º do Regulamento Específico:

O Campeão irá para a Fase de Grupos.

O 2º irá para a Fase de Grupos.

O 3º irá para a Fase de Grupos.

O 4º irá para a Fase de Grupos.

O 5º irá para a Fase Preliminar.

O Campeão da Copa do Brasil irá para a Fase de Grupos.

O Vice-Campeão da Copa do Brasil irá para a Fase Preliminar.

Aumento de transferências de jogadores

O artigo 12 indica um aumento para 12 partidas para transferências de jogadores, ao invés dos 6 jogos como foi até 2025.

Um atleta somente poderá ser inscrito por outro Clube do Brasileirão Série A 2026, após o início do campeonato, se tiver atuado em um número máximo de 12 (doze) partidas pelo Clube de origem.

§ 1º – Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida,desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º – O atleta que tenha atuado por um Clube no campeonato somente poderá atuar por mais um Clube.

§ 3º – Uma vez iniciado o campeonato, cada Clube poderá inscrever até 5 (cinco) atletas que tenham anteriormente atuado por outros Clubes no Brasileirão Série A 2026, sendo no máximo 3 (três) atletas oriundos de um mesmo Clube.

1ª rodada da Série A

A 1ª rodada da Série A será disputada nos dias 28 e 29 de janeiro. Atual campeão, o Flamengo estreará contra o São Paulo fora de casa. O Palmeiras, que foi o segundo na edição de 2025, começará o campeonato também como visitante: jogará com o Atlético-MG.

Os demais jogos da rodada inicial, sempre com o time à esquerda como mandante: Fluminense x Grêmio, Botafogo x Cruzeiro, Corinthians x Bahia, Mirassol x Vasco, Internacional x Athletico-PR, Coritiba x Red Bull Bragantino, Vitória x Remo e Chapecoense x Santos.