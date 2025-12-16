Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (12)
COPA DO REI (ESPANHA)
Deportivo La Coruña x Mallorca – 15h – Disney+
Eibar x Elche – 15h – Disney+
Sporting Gijón x Valencia – 17h – ESPN 4 Disney+
Guadalajara x Barcelona – 17h – Disney+
Eldense x Real Sociedad – 17h – Disney+
COPA DA LIGA INGLESA
Cardiff x Chelsea – 17h – ESPN e Disney+
