Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Guadalajara e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (15), às 17h, pela Copa do Rei
Foto: Divulgação/FC Barcelona

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (12)

COPA DO REI (ESPANHA)

Deportivo La Coruña x Mallorca – 15h – Disney+

Eibar x Elche – 15h – Disney+

Sporting Gijón x Valencia – 17h – ESPN 4 Disney+

Guadalajara x Barcelona – 17h – Disney+

Eldense x Real Sociedad – 17h – Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

Cardiff x Chelsea – 17h – ESPN e Disney+

Foto de Raphinha, Yamal, Rashford e Ferrán Torres Barcelona x Guadalajara Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (15)

Jogada

Ian Laurindo* Há 1 hora
imagem mostra trofe

Jogada

The Best Fifa 2025: veja horário, onde assistir e brasileiros indicados

Evento será realizado em Doha, no Catar

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025
Bruno Cortez exibe troféus conquistados pelo Ceará

Jogada

Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

O profissional era o técnico do Sub-15 do time alvinegro

Alexandre Mota 15 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará registra nova queda no número de lesões em 2025; veja números

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025
treinador do PSG

Jogada

PSG faz primeiro treino no Catar antes da final contra o Flamengo pela Copa Intercontinental

Cresce expectativa para o confronto entre os campeões da Champions League e da Libertadores

Redação 15 de Dezembro de 2025
surfista

Jogada

Ceará brilha na qualificatória da WSL: Juliana Santos e Michel Roque são campeões

Evento ocorreu na Praia do Futuro, em Fortaleza

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025