Ceará brilha na qualificatória da WSL: Juliana Santos e Michel Roque são campeões

O Ceará brilhou na última etapa do Circuito Brasileiro de Surfe 2025, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Com finais formadas só por cearenses, Juliana Santos e Michel Roque ficaram com os títulos nas modalidades feminina e masculina, respectivamente. Os dois subiram ao pódio pela primeira vez na etapa que também valia como qualificatória da WSL (Liga Mundial de Surfe). A disputa terminou neste domingo (14).

Os atletas entraram no mar para enfrentar baterias de 20 minutos. O Qualifying Series vale 2000 pontos no ranking sul-americano da WSL. Na decisão, Michel superou Cauã Costa com 14.67. No feminino, Juliana enfrentou a conterrânea Silvana lima e venceu com 10.50 na somatória. A campeã celebrou o título em casa.

"Estamos muito felizes de receber um evento como esse. Isso é muito importante para o surfe local, para a nova geração que está vindo. Estão vendo a galera profissional, surfe de alto nível. Minha família, meus amigos estão aqui na praia. A torcida toda local. Essa energia toda, querendo ou não, transmite para dentro d'água toda essa positividade. Estou feliz de ter conseguido achar boa oportunidades na água e ter soltado meu surfe", afirmou a atleta Luana Silva.

Já Wesley Dantas levou o título geral deste ano, mesmo sem avançar às finais na capital.

“Vou ser a melhor pessoa possível, o melhor atleta possível, para eu poder alcançar os melhores títulos não só no Brasil, mas como fora. Quero fazer o povo brasileiro se orgulhar de mim. Passei por muitas coisas na minha vida. Todo mundo sabe o talento que eu tenho, e graças a Deus hoje ganhei aqui e agradeço a todos”, completou Michel Roque.

A competição ocorreu dentro do Festival de Música e Esporte Tamo Junto. Grandes nomes da modalidade, como os multicampeões Ítalo Ferreira e Felipe Toledo, participaram do evento.

