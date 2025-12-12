Isaquias Queiroz surfa em Fortaleza e mira novos pódios na canoagem em 2026

Debaixo do sol quente de Fortaleza, o multimedalhista Isaquias Queiroz se aventurou em um novo esporte: o surfe. Dono de cinco medalhas olímpicas, o canoísta aproveitou o mar da Praia do Futuro, na capital cearense, nesta sexta-feira (12). O evento é parte da etapa do Qualifying Series da WSL. Apesar de ter anunciado que se aposentadoria após os Jogos de Paris 2024, o atleta já faz planos para mais pódios em 2026.

“Vou treinar firme e forte. Já comecei a temporada. Eu estava treinando e vim direto para cá. Estava fazendo estágio. Agora é voltar para casa depois, descansar, iniciar de novo para começar 2026 com o pé direito”, afirmou o atleta que participou da 18ª etapa do Festival Tamo Junto BB, em Fortaleza.

O baiano é um dos maiores medalhistas olímpicos do Brasil (1 ouro, 3 pratas e 1 bronze), superado apenas pela ginasta Rebeca Andrade, que tem seis. O atleta destacou a mudança na forma de classificação para os Jogos e a importância das competições para fomentar a prática da modalidade.

“A classificatória era só um ano antes das Olimpíadas. E agora colocaram pontuação. Sendo pontuação, a gente vai ter que competir mais. E competindo mais, vamos ter mais visibilidade, a modalidade vai alcançar mais pessoas. Vai ser melhor ainda para a modalidade, para o crescimento, para a garotada. A canoagem é como se fosse futebol. Qualquer lugar tem um riozinho, tem uma lagoa, que dá para fazer uma prática. Então, a gente espera que a canoagem cresça ainda mais”, completou.

Legenda: Isaquias se aventura no surfe na Praia do Futuro, em Fortaleza. Foto: Marcio David/WSL

Além de Isaquías, Ítalo Ferreira, Rayssa Leal, Felipe Toledo, Luana Silva e Tainá Hinckel também surfaram em águas cearenses. O grupo fez parte da bateria especial que contou com outros nomes como Augusto Akio, Narcísio Inácio, Antlari, Nobru, Lorrane Souza, Davison Fortunato e outros.

O evento é parte da etapa do Qualifying Series da WSL realizada na Praia do Futuro. Além de nomes reconhecidos na modalidade, é palco para novos talentos. Realizado em Fortaleza pela primeira vez, conta com a participação de mais de 50 atletas cearenses.

Legenda: Isaquias Queiroz, campeão olímpico na canoagem. Foto: Crisneive Silveira/SVM