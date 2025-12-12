Fortaleza confirma permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira (12), a permanência de Marcelo Paz como CEO do clube. A decisão foi anunciada pelo presidente do Conselho de Administração da SAF, Fabiano Barreira, após uma reunião considerada “extremamente produtiva” e determinante para os rumos do clube em 2025.

Segundo Barreira, o encontro serviu para alinhar metas, responsabilidades e diretrizes diante do novo cenário financeiro vivido pela instituição.

"Falo não apenas como gestor, mas como alguém que acredita profundamente no poder da reconstrução. Creio que a permanência de Paz será vital para que o Fortaleza volte aos trilhos das vitórias e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível: a elite do futebol brasileiro", diz a nota.

Marcelo Paz, um dos dirigentes mais vitoriosos da história recente do Fortaleza, seguirá à frente da estrutura executiva da SAF em um momento considerado crucial.

Para Barreira, a permanência do CEO reforça a crença na reconstrução. Ele destacou que o dirigente reúne experiência, conhecimento e dedicação suficientes para conduzir o Fortaleza a uma temporada de retomada. “O momento exige responsabilidade, união e coragem”, reforçou o presidente do Conselho, ao afirmar que essas diretrizes seguirão guiando as decisões da SAF.

Confira a nota na íntegra:

Como Presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza Esporte Clube, venho anunciar oficialmente a permanência de Marcelo Paz como CEO da nossa SAF. Após uma reunião de alinhamento extremamente produtiva, conduzida com transparência e respeito mútuo, chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história tricolor.

Durante o encontro, tratamos com profundidade do momento atual do Fortaleza e acordamos que Marcelo Paz se encaixará plenamente na readequação salarial necessária ao cenário que vivemos. Essa decisão reflete o seu comprometimento com o projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu sua entrega irrestrita ao clube.

Falo não apenas como gestor, mas como alguém que acredita profundamente no poder da reconstrução. Creio que a permanência de Paz será vital para que o Fortaleza volte aos trilhos das vitórias e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível: a elite do futebol brasileiro. Com trabalho consistente, conhecimento acumulado ao longo de anos e a dedicação que sempre marcaram sua trajetória, o Fortaleza EC SAF une forças para construir uma grande temporada pela frente.

Seguimos juntos pelo Fortaleza. O momento exige responsabilidade, união e coragem – e essas três palavras continuarão guiando todas as nossas decisões.

Fabiano Barreira