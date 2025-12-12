Oscar decide encerrar a carreira após desmaio por alteração cardíaca em novembro
O jogador tem contrato com o São Paulo até 2027, mas encerrará a carreira
O meia Oscar decidiu encerrar a carreira de jogador de futebol. O atleta de 34 anos já comunicou a pessoas mais próximas e fará o mesmo em breve ao São Paulo, clube que tem contrato até 2027. A informação é da ESPN.
A tendência é que a rescisão de contrato seja de forma amigável e que Oscar assuma um cargo no Tricolor Paulista após anunciar oficialmente a aposentadoria.
Em novembro, o meio-campista sofreu um mal súbito durante exames visando a pré-temporada no CT da Barra Funda, foi encaminhado de ambulância para o Einstein Hospital Israelita, onde ficou na UTI. Após exames, o jogador recebeu o diagnóstico de uma síncope vasovagal, que é a perda transitória de consciência causada por uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.
Segundo médicos, para Oscar continuar jogando, teria que ter um acompanhamento contínuo da condição.
Em 2025, antes do problema cardíaco, Oscar teve uma fratura em três vértebras que o deixou afastado por três meses. Ele fez 21 jogos na temporada e marcou 2 gols.