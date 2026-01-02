Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lateral-direito Fabiano se despede do Ceará: 'Gratidão imensa'

Atleta jogou a temporada 2025 emprestado pelo Moreirense, de Portugal

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:31)
Jogada
Legenda: Fabiano Souza foi titular em 34 jogos do Ceará na Série A
Foto: KID JUNIOR / SVM

O lateral-direito Fabiano se despediu do Ceará nesta sexta-feira (2). O jogador, que em 2025 atuou emprestado ao Moreirense, volta ao clube português para 2026.

Em sua rede social, Fabiano publicou um video com seus lances de jogo no Ceará e uma nota lembrando que o Ceará foi seu 1º clube no país, já que fez carreira profissional em Portugal e atuou apenas na base da Penapolense/SP.

"Gratidão imensa pela experiência de jogar pela primeira vez por um clube profissional no país que nasci e em uma Série A, que com certeza é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Obrigado Ceará Sporting Club, você é um clube gigante com uma torcida incrível e apaixonada", disse o jogador.

Legenda: Post de Fabiano Souza se despedindo do Ceará
Foto: Reprodução / Rede Social

Números pelo Vozão

Fabiano foi titular na lateral-direita ao longo de 2025, atuando em 48 partidas - sendo 34 como titular na Série A - e concedendo duas assistências. Ele foi campeão cearense pelo Ceará em 2025.

Reposição

Para 2026, o Vovô contratou o lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba, e manteve Rafael Ramos.

Assuntos Relacionados

Jogada

Lateral-direito Fabiano se despede do Ceará: 'Gratidão imensa'

Atleta jogou a temporada 2025 emprestado pelo Moreirense, de Portugal

Vladimir Marques Há 42 minutos
Felipe Jonatan processa Fortaleza

Jogada

Felipe Jonatan pede rescisão com o Fortaleza na Justiça; causa é de R$ 5,3 milhões

Lateral-esquerdo cobra valores atrasados e indenização por assédio moral

Brenno Rebouças Há 1 hora
Daniel de Paula Pessoa tinha funções administrativas e participava do departamento de futebol

Jogada

Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

Em dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado

Redação 02 de Janeiro de 2026

Jogada

Com reforços e novo técnico, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2)

Vovô começa os trabalhos presenciais para a temporada 2026

Vladimir Marques 02 de Janeiro de 2026

Jogada

Como chega o Ferroviário para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Tubarão da Barra estreia no dia 4

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Bruno Pacheco entra na justiça contra o Fortaleza por atraso de pagamentos e pede rescisão indireta

Um dos advogados do jogador detalha ação movida contra o clube cearense

Vladimir Marques e Fernanda Alves 01 de Janeiro de 2026