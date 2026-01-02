Lateral-direito Fabiano se despede do Ceará: 'Gratidão imensa'

O lateral-direito Fabiano se despediu do Ceará nesta sexta-feira (2). O jogador, que em 2025 atuou emprestado ao Moreirense, volta ao clube português para 2026.

Em sua rede social, Fabiano publicou um video com seus lances de jogo no Ceará e uma nota lembrando que o Ceará foi seu 1º clube no país, já que fez carreira profissional em Portugal e atuou apenas na base da Penapolense/SP.

"Gratidão imensa pela experiência de jogar pela primeira vez por um clube profissional no país que nasci e em uma Série A, que com certeza é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Obrigado Ceará Sporting Club, você é um clube gigante com uma torcida incrível e apaixonada", disse o jogador.

Legenda: Post de Fabiano Souza se despedindo do Ceará Foto: Reprodução / Rede Social

Números pelo Vozão

Fabiano foi titular na lateral-direita ao longo de 2025, atuando em 48 partidas - sendo 34 como titular na Série A - e concedendo duas assistências. Ele foi campeão cearense pelo Ceará em 2025.

Reposição

Para 2026, o Vovô contratou o lateral-direito Alex Silva, ex-Coritiba, e manteve Rafael Ramos.