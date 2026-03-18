Richard chega a dez defesas de pênalti pelo Ceará; veja lista e vídeos
Goleiro foi o herói da classificação do Vovô na quarta fase da Copa do Brasil 2026
O goleiro Richard brilhou e foi o grande herói do Ceará na classificação sobre o São Bernardo na quarta fase da Copa do Brasil 2026, na noite da última terça-feira (17), em São Bernardo do Campo (SP). Ele defendeu três cobranças de pênalti.
Com isso, Richard chegou a um total de dez cobranças de pênalti defendidas desde que chegou ao Vovô, na temporada 2019. Ao longo dos últimos anos, ele tem se consolidado como um goleiro popularmente chamado de "pegador de pênaltis".
Em três oportunidades, estas defesas foram decisivas. Inicialmente em 2023, quando o Ceará venceu o Sport na final da Copa do Nordeste. Em 2024, ele brilhou na final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza. E agora em 2026, brilha na Copa do Brasil.
VEJA A LISTA DE PÊNALTIS DEFENDIDOS POR RICHARD NO CEARÁ
- Ceará x Bahia (Copa do Nordeste 2021, final, disputa de pênaltis) - Thonny Anderson
- América-MG x Ceará (Série A 2021, tempo normal) - Ribamar
- Sport x Ceará (Copa do Nordeste 2023, final, disputa de pênaltis) - Luciano Juba
- Sport x Ceará (Copa do Nordeste 2023, final, disputa de pênaltis) - Gabriel Santos
- Ceará x Fortaleza (Cearense 2024, final, disputa de pênaltis) - Yago Pikachu
- Ceará x Fortaleza (Cearense 2024, final, disputa de pênaltis) - Machuca
- Ceará x Goiás (Série B 2024, 1ª rodada, tempo normal) - Thiago Galhardo
- São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Pedro Victor
- São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Rodrigo Ferreira
- São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Dudu Miraíma