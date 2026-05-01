Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B, rompe ligamento do joelho e está fora da temporada

O atacante português Ronaldo Tavares, do Athletic-MG, artilheiro da Série B, está fora da temporada após grave lesão.

O Athletic-MG anunciou na tarde dessa quinta-feira que o atacante sofreu uma ruptura total do ligamento anterior cruzado (LCA) do joelho direito, e terá que passar por procedimento cirúrgico.

Ele se lesionou na partida contra o Náutico, na última segunda-feira, pela 6ª rodada da Série B.

O tratamento para esse tipo de lesão dura uma média de 6 a 8 meses, o que faz com que o jogador de 28 anos esteja praticamente fora do restante da temporada, já que a Série B se encerra no dia 14 de novembro.

Destaque no time mineiro

O atleta marcou 12 gols na temporada em 18 jogos, sendo 5 gols pela Série B, chegando a marcar um hat-trick (3 gols) na virada do time mineiro sobre o CRB, pela 3° rodada do campeonato.

Pela Copa do Brasil, contra o Sport na Ilha do Retiro, ele marcou dois na classificação do time de São João Del Rei (MG).

O atacante já despertava interesse de equipes da Série A do Brasileiro, como o Internacional e Santos.