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Copa do Nordeste: jogos das quartas de final tem datas e horários definidos

Ceará e Fortaleza entram em campo em dias diferentes. Jogos serão na priemira semana de maio

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:54)
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Legenda: Quartas de final serão disputadas em partida única
Foto: João Gabriel Alves/CBF

Um dia após a definição das quartas de final da Copa do Nordeste, a CBF oficializou as datas dos duelos, que serão realizados em jogo único, com mando de campo para os líderes dos quatro grupos da primeira fase. A segunda fase será disputada nos dias 6 e 7 de maio.

Dos representantes cearenses, o Ceará jogará primeiro, no dia 6, uma quarta-feira. O Vovô vai enfrentar o Vitória-BA no Barradão às 21h30min. O Fortaleza entrará em campo no dia 7, quinta-feira, para enfrentar o Confiança no Batistão, às 19h30. Não há vantagem para nenhum clube e em caso de empate a decisão do classificado será nos pênaltis.

As quartas de final terão ainda os jogos entre Sport-PE x ASA-AL e ABC x Juazeirense, ambos no dia 6. O primeiro será disputado na Ilha do Retiro, às 21h30min, e o segundo na Arena das Dunas, às 19 horas.

Os oito times receberam R$ 500 mil de premiação por disputar a segunda etapa do Nordestão e quem avançar vai embolsar mais R$ 600 mil. Ceará e Fortaleza estão de lados opostos do chaveamento, portanto, se avançarem, não poderão se encontrar nas semifinais, em contrapartida haverá possibilidade de um Clássico-Rei na decisão.

Copa do Nordeste - quartas de final

6/5 - Vitória x Ceará - 21h30 - Barradão

6/5 - Sport x Asa - 21h30 - Ilha do Retiro

6/5 - ABC x Juazeirense - 19h - Arena das Dunas

7/5 - Confiança x Fortaleza - 19h30 - Batistão
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