Fortaleza x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em duelo decisivo, na última rodada da primeira fase, pela Copa do Nordeste, será o duelo de leões entre Fortaleza e Sport. Para o Tricolor, vale a classificação para as quartas de final. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Arena Castelão.

Na terceira colocação do grupo D, o Leão do Pici precisa vencer para garantir a ida para a próxima fase. A equipe tricolor está empatada em pontos, vitórias, empates e derrotas com ABC-RN e Retrô-PE, com as classificações definidas pelo número de gols marcados por cada equipe. O clássico regional traz o peso da rivalidade entre as equipes, que aumenta a responsabilidade do duelo.

Já o Sport, pelo grupo C, já está classificado desde a quarta rodada da competição. O Leão da Ilha está invicto, com 12 pontos e é a única equipe dos quatro grupos que já está nas quartas de final. Com isso, a equipe pernambucana deve vir sem parte dos atletas do elenco principal. A defesa rubronegra só sofreu um gol nas quatro partidas disputadas no Nordestão.

RETROSPECTO

Fortaleza e Sport já se enfrentaram em 37 oportunidades, sendo 12 vitórias do Fortaleza, 12 empates e 13 triunfos do Sport. O último confronto de leões foi dia 27 de setembro de 2025, pela Série A do Brasileirão. O Leão do Pici venceu o Leão da Ilha por 1 a 0.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI DE OLHO NA CLASSIFICAÇÃO

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, sabe que a classificação é importante, mesmo utilizando a competição de laboratório para alguns atletas com menos minutagem. Por outro lado, a prioridade é a Série B, para garantir o acesso.

Diante das estratégias e visando o jogo contra o Goiás, no próximo dia 2, Carpini deve ir a campo com um time misto, poupando os atletas que estiveram como titulares nos últimos quatro jogos, para ter força máxima no fim de semana.

De fora, seguem os atletas no departamento médico, que são: Bruninho (lesão no tendão do adutor direito); Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo); Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita); Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito) e GB (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

Em transição, estão o goleiro João Ricardo, após lesão ligamentar colateral medial no joelho direito; e o lateral-esquerdo Guilherme, que sofreu lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

LEÃO DA ILHA DEVE POUPAR ATLETAS

Márcio Goiano, treinador do Sport, tem a mesma ideia de jogo para poupar os principais atletas, com foco na Série B. A equipe enfrenta o Ceará no fim de semana. Diferente do Fortaleza, com a classificação garantida, basta um empate para ter a melhor campanha da primeira fase.

O Leão da Ilha chegou a capital cearense na noite de terça-feira (28). O único nome confirmado de fora do duelo é o Carlos de Pena, após suspensão pelo terceiro amarelo. As indefinições ficaram por Madson, que ainda não melhorou fisicamente e Augusto Pucci pode ser o titular na lateral-direita.

Na zaga, Zé Marcos já está recuperado e volta a ser opção, o que pode colocar Benevenuto de volta ao banco de reservas. Já no meio-campo, Dedé e Yago Felipe são os jogadores que disputam espaço no setor.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Paulinho, Ronald, Kauã Rocha, Luan Freitas, Mucuri (Guilherme); Lucas Sasha, Rodrigo e Lucca Prior; Luiz Fernando, Paulo Baya. Técnico: Thiago Carpini.

Sport: Halls; Madson, Benevenuto (Habrãao), Ajul e Edson Lucas; Pedro Martins, Yago Felipe, Max; Gustavo Maia, Marlon e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X SPORT

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 29/04/26 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistente 1: Rafael Guedes de Lima (PB)

Assistente 2: Paulo Ricardo Alves Farias (PB)

Quarto Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)