Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (15)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO

13h | Espanha x Cabo Verde | CazéTV

16h | Bélgica x Egito | CazéTV, Globo, ge tv e Sportv

19h | Arábia Saudita x Egito | CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT

22h | Irã x Nova Zelândia | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

21h | Criciúma x Ceará | Disney+

21h | Londrina x Avaí | Disney+