Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda-feira, 15 de junho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com
15 de Junho de 2026 - 09:46 (Atualizado às 10:03)
capa da noticia
Legenda: O Londrina recebe o Avaí
Foto: Rafael Martins/ Londrina EC

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO

13h | Espanha x Cabo Verde | CazéTV
16h | Bélgica x Egito | CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
19h | Arábia Saudita x Egito | CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT
22h | Irã x Nova Zelândia | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

21h | Criciúma x Ceará | Disney+
21h | Londrina x Avaí | Disney+

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