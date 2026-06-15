Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (15)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
COPA DO MUNDO
13h | Espanha x Cabo Verde | CazéTV
16h | Bélgica x Egito | CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
19h | Arábia Saudita x Egito | CazéTV, Globo, Sportv, N Sports e SBT
22h | Irã x Nova Zelândia | CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
21h | Criciúma x Ceará | Disney+
21h | Londrina x Avaí | Disney+