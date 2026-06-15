Arrascaeta joga no Uruguai contra a Arábia Saudita pela Copa do Mundo?

A seleção do Uruguai estreia na Copa do Mundo de 2026 com uma baixa de peso: o meia Arrascaeta, do Flamengo. O atleta é um desfalque confirmado nesta segunda-feira (10), contra a Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), em Miami, nos EUA, pela 1ª rodada do Grupo H da competição.

A contusão até acirrou a relação entre a comissão técnica uruguaia e a diretoria do Flamengo, que monitora a situação do camisa 10. O atleta de 33 anos sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita em junho, quando já estava com a delegação sul-americana. Assim, não vai entrar em campo.

Por conta da gravidade do problema, o Uruguai debateu sobre a chance de corte do meia-campo, mas resolveu mantê-lo no elenco. A tendência é que o técnico argentino Marcelo Bielsa possa escalá-lo apenas no último duelo da fase de grupos, diante da Espanha, marcado para 26 de junho.

O Uruguai está no Grupo H. Além de Arabia Saudita e Espanha, encara também Cabo Verde.

Quem substitui Arrascaeta?

Arrascaeta é ausência na estreia do Uruguai e não deve ficar sequer no banco de reservas até se recuperar fisicamente de uma lesão muscular. Como substituto, a tendência é que outro atleta do Flamengo ganhe espaço no embate com a Arábia Saudita, que ocorre no Hard Rock Stadium.

Nos treinamentos, o meia De La Cruz, também do rubro-negro carioca, foi o mais utilizado. Assim, parte na frente em busca de oportunidade entre os titulares da seleção celeste na Copa do Mundo.