Vozinha celebra empate de Cabo Verde contra a Espanha: 'Sonhei toda a vida por esse momento'

Goleiro de Cabo Verde, Vozinha foi a estrela diante do jogo contra a Espanha. A equipe estreante na Copa do Mundo segurou o empate sem gols diante de uma das favoritas ao título As equipes se enfrentaram em duelo válido pelo Grupo H, nesta segunda-feira (15). O jogador falou sobre o momento.

"Sonhei toda a minha vida por esse momento, trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e contribuir com a equipe com a minha experiência", afirmou o atleta em entrevista a Cazé TV.

"Trabalhamos muito para esse momento, realizar esse sonho. Esforço de todos os jogadores. Estamos muito felizes, sabíamos que não seria fácil, a Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Saímos daqui com o empate, estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar", completou o jogador de 40 anos. Entenda a origem do apelido Vozinha.

A seleção de Cabo Verde volta a campo no domingo (21), quando enfrenta o Uruguai em mais uma rodada do Grupo H. O duelo terá início às 19h (de Brasília).