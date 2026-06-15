Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista

O monitor de discriminação da FIFA (FARE Network) solicitou o afastamento do australiano Shaun Evans. O árbitro de vídeo, ao ser filmado antes da partida entre Alemanha x Curaçao, fez um gesto associado aos supremacistas brancos.

O "OK invertido" feito por Shaun forma um W de "White" e um P de "Power", que juntos significariam "poder branco". Desde 2019 o símbolo foi incluído pela Liga Antidifamação(ADL), organização sediada em Nova York, em sua base de dados de símbolos de ódio.

“Segundo nossos especialistas, o gesto utilizado se assemelha claramente ao sinal de ‘OK’ invertido, empregado como símbolo de ‘poder branco’ em círculos da extrema direita global”, anunciou em comunicado a Fare network.

A organização também reforçou o pedido de afastamento total do árbitro do restante do mundial: “É evidente que esse oficial não deveria exercer mais nenhuma função nesta Copa do Mundo”.

O jogo em que Shaun trabalhou acabou com mais um 7x1 em Copas para a Alemanha. Com o placar elástico, a seleção tetracampeã se tornou líder de seu grupo e também quebrou o recorde de seleção com mais gols feitos em Copas do Mundo (239).