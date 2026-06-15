Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista

Fato ocorreu durante a transmissão de Alemanha x Curaçao, no último domingo. Shaun Evans fez um sinal de "OK" com a mão direita na sua perna direita

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 14:00 (Atualizado às 14:25)
capa da noticia
Legenda: O "OK invertido" feito por Shaun forma um W de "White" e um P de "Power", que juntos significariam "poder branco"
Foto: Reprodução/Redes sociais

O monitor de discriminação da FIFA (FARE Network) solicitou o afastamento do australiano Shaun Evans. O árbitro de vídeo, ao ser filmado antes da partida entre Alemanha x Curaçao, fez um gesto associado aos supremacistas brancos.

O "OK invertido"  feito por Shaun forma um W de "White" e um P de "Power", que juntos significariam "poder branco". Desde 2019 o símbolo foi incluído pela Liga Antidifamação(ADL), organização sediada em Nova York, em sua base de dados de símbolos de ódio.

“Segundo nossos especialistas, o gesto utilizado se assemelha claramente ao sinal de ‘OK’ invertido, empregado como símbolo de ‘poder branco’ em círculos da extrema direita global”, anunciou em comunicado a Fare network.

A organização também reforçou o pedido de afastamento total do árbitro do restante do mundial: “É evidente que esse oficial não deveria exercer mais nenhuma função nesta Copa do Mundo”.

O jogo em que Shaun trabalhou acabou com mais um 7x1 em Copas para a Alemanha. Com o placar elástico, a seleção tetracampeã se tornou líder de seu grupo e também quebrou o recorde de seleção com mais gols feitos em Copas do Mundo (239).

Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo
Jogada

Com seis remanescentes da geração que eliminou o Brasil, Bélgica estreia na Copa do Mundo

Seleção belga aposta na experiência de Courtois, De Bruyne, Lukaku e companhia para tentar transformar a “geração de ouro” em campeã mundial

Liuê Góis

Há 46 minutos

Imagem da notícia Convocado pelo LinkedIn: jogador de Cabo Verde quase ignorou mensagem e hoje joga a Copa do Mundo
Jogada

Convocado pelo LinkedIn: jogador de Cabo Verde quase ignorou mensagem e hoje joga a Copa do Mundo

Roberto Lopes atuava normalmente no futebol europeu quando recebeu, em 2019, uma mensagem da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Redação

Há 53 minutos

Imagem da notícia Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista
Jogada

Monitor antirracista da Fifa solicita afastamento de árbitro de vídeo após suposto gesto neonazista

Fato ocorreu durante a transmissão de Alemanha x Curaçao, no último domingo. Shaun Evans fez um sinal de "OK" com a mão direita na sua perna direita

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Além de Cabo Verde e Brasil, quais outras seleções falam português na Copa do Mundo 2026?
Jogada

Além de Cabo Verde e Brasil, quais outras seleções falam português na Copa do Mundo 2026?

Cabo Verde faz sua estreia na Copa do Mundo contra a Espanha e chamou a atenção pelo idioma.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Vozinha: entenda curioso apelido de goleiro de Cabo Verde
Jogada

Vozinha: entenda curioso apelido de goleiro de Cabo Verde

O nome do jogador também tem relação com o futebol brasileiro.

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026
Jogada

Espanha empata com Cabo Verde no primeiro 0x0 da Copa do Mundo de 2026

A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial

Redação

Há 2 horas