Vozinha: entenda curioso apelido de goleiro de Cabo Verde

O nome do jogador também tem relação com o futebol brasileiro.

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 13:30 (Atualizado às 14:25)
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Legenda: O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, tem 40 anos e nome inspirado no futebol brasileiro
Foto: Franck Fife / AFP

O goleiro de Cabo Verde chamou a atenção nas redes sociais por conta do nome curioso no uniforme da estreante na Copa do Mundo: Vozinha.

Com 40 anos, o atleta é um dos mais velhos do Mundial e ídolo do país africano, mas a curiosidade vai além, com o nome em homenagem ao Brasil.

Isso porque o arqueiro se chama Josimar José Évora Dias, em uma homenagem direta do pai do jogador ao lateral do Botafogo, Josimar, que jogou a Copa do Mundo de 1986 na Seleção Brasileira.

Vale ressaltar que Vozinha é o 2º com mais jogos pelo time cabo-verdiano, com 89. A equipe participa do primeiro Mundial da história, no Grupo H, contra Espanha, Uruguai e a Arábia Saudita. A estreia é nesta segunda-feira (15), em Atlanta, nos EUA, contra a campeã mundial Espanha

Qual a origem do apelido?

Apesar do nome ligado ao futebol, o atleta ficou conhecido por Vozinha, e esse apelido surgiu ainda na infância, quando atuava na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Como não morava com os pais, sempre buscava contato com a avó na época, o que gerou a “brincadeira” entre os companheiros.

No ambiente profissional, adotou a nomenclatura quando se transferiu para atuar em Angola. Na época, o outro arqueiro do time também se chamava Josimar, então escolheu “Vozinha” no uniforme.

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