Fortaleza negocia contratação de atacante Tiquinho Soares, do Mirassol

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Tiquinho Soares para a sequência da Série B. O centroavante de 35 anos pertence ao Santos, mas está emprestado ao Mirassol, onde não teve espaço no decorrer da temporada de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pelo Diário do Nordeste.

No ano vigente, o centroavante participou de apenas 10 jogos, com um gol. A última partida ocorreu em 16 de maio, quando entrou em campo por 27 minutos na derrota para o Atlético-MG pela Série A.

Assim, o departamento de futebol tricolor sondou a situação para estudar a questão financeira, uma vez que o jogador agrada também o técnico Thiago Carpini. O contrato no Peixe é até o fim de 2027.

A busca por uma novo “camisa 9” é a grande prioridade leonina no mercado da bola. O foco é encontrar um nome que possa disputar posição de titular com o argentino Juan Miritello, que é o vice-artilheiro da equipe, com sete gols. Isso porque os demais nomes do setor não conseguiram se firmar na posição, a exemplo de Kayke e GB, que devem sair do Fortaleza na janela de transferência.

Vale ressaltar que o período de contratação é liberado entre os dias 20 de julho até 11 de setembro. Com carreira consolidada no exterior, Tiquinho retornou ao Brasil em 2022, quando defendeu o Botafogo e viveu o ápice. A chegada ao Santos foi em 2025, onde teve sete gols e quatro assistências em 40 partidas.