Egito fica perto de vitória histórica sobre a Bélgica, mas cede empate na Copa do Mundo

Egito e Bélgica fizeram um jogo movimentado nesta segunda-feira (15). O grupo liderado por Salah quase conseguiu o feito histórico de conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo da Fifa. Ashour abriu o placar para os egípcios, mas Hany marcou contra e deixou tudo igual. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (15), no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos. O jogo foi válido pela primeira rodada do Grupo G.

O gol egípcio ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo. O grupo liderado pelo técnico Hossam Hassan trabalhou a bola pelo lado direito. Salah invereu a jogada para Ashour, que etava na entrada da áreao O meia dominou e chutou no canto da trave adversária e surpreendeu Courtois.

Pouco depois, Zico quase ampliou para a equipe. A Bélgica respondeu em jogada de Doku, que mandou na trave. Apesar de ter tido mais posse de bola, os belgas pouco levaram perigo ao gol a adversário no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Egito manteve a pressão ofensiva. A equipe teve chances com Ashour, Marmoush e Tielemans. A Bélgica fez mudanças e viu o grupo melhorar. Aos 20 minutos, em jogada com participação de Lukaku, empatou com gol contra de Hany.

Os belgas ainda assustaram com Meunier, que chutou cruzado mas sem força. Do outro lado, substituições no ataque com saída de Salah. De Bruyne ainda teve grande chance pelos belgas, mas foi parado com a defesa de Shobeir. As duas equipes seguiram em busca da vitória, mas o placar seguiu 1 a 1 até o fim do confronto.