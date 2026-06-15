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Criciúma x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Tigre e Vozão se enfrentam no Heriberto Hülse pela 13ª rodada da Série B

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Melk foi decisivo na vitória do Ceará contra o Avaí
Foto: Gabriel Silva / Ceará

Criciúma e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (15) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela 13ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

O Ceará vem de vitória na última rodada, tendo vencido o Avaí por 2 a 1, na 12ª rodada. O Vovô soma 16 pontos em 12 jogos disputados, e ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela. O time segue sendo comandado pelo técnico interino Anderson Batatais.

Já o Criciúma vem também de vitória, tendo vencido em casa o Londrina por 1 a 0 na rodada anterior. A equipe de Santa Catarina está atualmente na sétima colocação, com pontuação de G-6, somando 20 pontos em 12 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará tem desfalques para esta partida. Lesionados, o lateral-direito Alex Silva, o volante Zanocelo e o meia-atacante Vina seguem no departamento médico. Além deles, também sofreram lesões o meia-atacante Alano e o centroavante Wendel Silva.

Já o volante Lucas Lima e o atacante Gustavo Prado ficaram de fora por opção da comissão técnica. As novidades ficam por conta do retorno do centroavante Lucca e do goleiro Bruno Ferreira, além da presença do jovem zagueiro Uchella.

Do lado do Criciúma, o desfalque certo é do zagueiro Luciano Castán, que completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão contra o Ceará. Por outro lado, o volante Jean Irmer deve voltar a ficar à disposição da equipe.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Criciúma: Airton; Willean Lepo, César Martins, Rodrigo e Marcelo Hermes; Jean Irmer, Eduardo e Gui Lobo; Otero, Fellipe Mateus e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Júlio César, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, João Gabriel e Matheus Araújo; Melk e Gabriel Amaral. Técnico: Anderson Batatais.

CRICIÚMA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 13ª rodada da Série B do Brasileirão
  • Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
  • Data: 15/06/2026 (segunda-feira)
  • Horário: 21h (de Brasília)
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