Autuori explica escolha pelo Fortaleza e revela: ‘não pensava mais em ser técnico no Brasil’

O técnico Paulo Autuori foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta quinta-feira (30), em coletiva de imprensa no Centro de Excelência, no Pici. Aos 69 anos, após assumir dois trabalhos recentes no exterior, no Sporting Cristal-PER e Atlético Nacional-COL, o comandante pontuou que não pensava mais em trabalhar na função no Brasil, mas aceitou o desafio por conta do projeto.

"O calendário do futebol brasileiro, do qual sou um crítico ferrenho, foi o que me fez deixar de trabalho como treinador no Brasil porque acredito totalmente no treino, não consigo entrar num jogo seguro se não tiver tempo de trabalho na semana, e o futebol brasileiro não oferece mais isso. É absurdo quando escuto que se joga tanto na Europa, como no Brasil. É um absurdo. o Real Madrid reclama de fazer 62 jogos em uma temporada, enquanto o nosso sub-20 já faz isso [...] Quando aceitei, pensando bastante, foi porque tive muitas garantias, de estar em uma instituição fortíssima, grandiosa, de ter pessoas boas, não só Pedro (Martins), que tem ideias que acredito, mas das que querem a continuidade de crescimento do nível do clube, mas de gestão”, declarou.

O profissional estreia no domingo (2), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No trabalho, tem o auxílio de Bernardo Franco, que faz parte da comissão como técnico adjunto.

Assista a coletiva de Paulo Autuori