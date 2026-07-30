Ex-jogador do Ferroviário, Tássio Maia morre no Rio após desabamento de muro

Ex-jogador do Ferroviário, Tássio Maia faleceu na tarde desta quarta-feira (29), aos 41 anos, após o desabamento de um muro em Santa Teresa, na região Central do Rio de Janeiro. A queda foi motivada por uma tempestade na cidade que registrou rajadas de ventos de mais de 100 km/h.

Na ocasião, o incidente vitimou Vandré Cordeiro da Silva e atingiu um carro nas proximidades. Os impactos foram sentidos em todos o Estado, com falta de energia, fechamento do Aeroporto Santos Dumont, interrupção da linha de metrô, com a Prefeitura do Rio decretando ‘Estágio 2 de alerta’.

Com passagem por 27 clubes na carreira, o ex-atacante se aposentou em 2019, com o Ferroviário sendo o último clube que defendeu. Na ocasião, foi contratado para atuar na Taça Fares Lopes. Além disso, também passou por times como Mirassol e Botafogo, que emitiu uma nota de pesar.

Nota do Botafogo

Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira.

Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio.

Descanse em paz.