Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão

Diretoria de competições da CBF ainda não confirmou a troca de local

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 20:26 (Atualizado às 20:36)
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Legenda: Último jogo do Ceará no Castelão foi contra o Botafogo-SP, na 14ª rodada
Foto: Kid Junior/SVM

A diretoria do Ceará solicitou à CBF o retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá, pela Série B do Brasileiro, ao Castelão. Por pedido do clube, os dois duelos foram transferidos para o Estádio Presidente Vargas.

A Diretoria de Competições da CBF ainda não respondeu ao novo pedido e na tabela oficial os jogos permanecem no PV. Como as partidas ainda estão distantes, marcadas para os dias 7 e 15 de agosto, no entanto, há tempo hábil para o ajuste.

Os duelos contra Ponte Preta e Cuiabá são os dois próximos do Vovô na Série B e são confrontos diretos na luta para se afastar mais da zona de rebaixamento. A vitória sobre o São Bernardo, no último domingo (27), que tirou o Alvinegro do Z-4, pode impactar na presença de público nas próximas partidas.

A média de público do Ceará na Série B é de quase 9 mil torcedores. O time não venceu nos últimos três jogos que disputou em casa, e dois deles foram disputados no PV.

 
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