Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão

A diretoria do Ceará solicitou à CBF o retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá, pela Série B do Brasileiro, ao Castelão. Por pedido do clube, os dois duelos foram transferidos para o Estádio Presidente Vargas.

A Diretoria de Competições da CBF ainda não respondeu ao novo pedido e na tabela oficial os jogos permanecem no PV. Como as partidas ainda estão distantes, marcadas para os dias 7 e 15 de agosto, no entanto, há tempo hábil para o ajuste.

Os duelos contra Ponte Preta e Cuiabá são os dois próximos do Vovô na Série B e são confrontos diretos na luta para se afastar mais da zona de rebaixamento. A vitória sobre o São Bernardo, no último domingo (27), que tirou o Alvinegro do Z-4, pode impactar na presença de público nas próximas partidas.

A média de público do Ceará na Série B é de quase 9 mil torcedores. O time não venceu nos últimos três jogos que disputou em casa, e dois deles foram disputados no PV.