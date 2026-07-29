Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo

Competição já teve o teu inicio no último fim de semana

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 16:32 (Atualizado às 16:43)
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Legenda: Competição já teve o teu inicio no último fim de semana
Foto: @_yurimoura98_

A Federação Cearense de Futebol (FCF) adotou na Série C do Campeonato Cearense as novas diretrizes de arbitragem apresentadas pela International Football Association Board (IFAB) e colocadas em prática durante a última Copa do Mundo.

As mudanças têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola em jogo e reduzir a cera, prática comum para retardar o andamento das partidas. As novidades foram avaliadas de forma positiva durante o Mundial e passam a fazer parte da competição estadual.

Confira as principais alterações:

Substituições com tempo limitado

O atleta substituído deverá deixar o gramado em até 10 segundos após a autorização da troca. Se exceder esse período, o jogador que entrará precisará aguardar um minuto para ser autorizado, fazendo com que a equipe permaneça momentaneamente com um atleta a menos.

Reposições mais rápidas

Nas cobranças de lateral, o árbitro iniciará uma contagem regressiva de cinco segundos. Se a reposição não for realizada dentro do prazo, a posse de bola passará para o adversário.

Nos tiros de meta, o mesmo limite será aplicado. Caso a cobrança não aconteça a tempo, a equipe rival será recompensada com um escanteio.

Atendimento médico sem paralisações prolongadas

Sempre que um jogador receber atendimento dentro de campo, ele deverá permanecer fora por, pelo menos, um minuto após a bola voltar a rolar. A determinação não se aplica em casos de lesões graves, suspeita de concussão, lances de pênalti ou quando o atendimento não exigir a saída do atleta.

Expulsão por abandono do campo em protesto

Jogadores que deixarem o gramado para contestar decisões da arbitragem serão punidos com cartão vermelho. A mesma punição poderá alcançar integrantes da comissão técnica que estimulem esse tipo de comportamento.

Paradas obrigatórias para hidratação

Cada etapa da partida contará com uma pausa de três minutos para hidratação, prevista para ocorrer por volta dos 22 minutos. O árbitro poderá antecipar ou adiar a interrupção de acordo com as condições climáticas e as necessidades do jogo.

Proibição de orientações durante atendimento ao goleiro

Enquanto o goleiro estiver sendo atendido pela equipe médica, os demais jogadores não poderão aproveitar a paralisação para receber instruções da comissão técnica. A medida busca impedir o uso dessas interrupções como tempo técnico informal.

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