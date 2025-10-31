Diário do Nordeste
Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025
Árbitro Flávio Rodrigues de Souza

Jogada

Árbitro assumiu erro crucial na derrota do Ceará para o Fluminense, diz Richardson

Volante contou que Flávio Rodrigues de Souza assumiu marcação errada no intervalo da partida

Brenno Rebouças 29 de Outubro de 2025
Irmãos Sávio Pereira Sampaio e Wilton Pereira Sampaio

Jogada

Irmãos Sávio e Wilton apitam jogos de Ceará e Fortaleza nesta quarta-feira (15)

Arbitragem é designada pela CBF. Confira a escala completa de cada partida

Brenno Rebouças 14 de Outubro de 2025
Foto de Fortaleza é o time que mais tomou cartão na Série A

Jogada

Fortaleza é o time que mais tomou cartões na Série A de 2025

Leão lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo e Fernanda Alves 26 de Agosto de 2025
Foto de Júlian Álvarez em pênalti contra o Real Madrid

Jogada

Regra de dois toques em cobranças de pênaltis é alterada; veja o que muda

Cobranças com dois toques já aconteceram na Champions e em jogo do Fortaleza

Ian Laurindo* 03 de Junho de 2025
Foto de Alex Gomes Stefano, árbitro que vai apitar Ceará x Vitória no Presidente Vargas (PV).

Jogada

Árbitro Alex Gomes Stefano apita Ceará x Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Adriano de Assis Miranda (SP) foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)

Ian Laurindo* 03 de Maio de 2025
Foto de Wagner do Nascimento Magalhães, que vai apitar São Paulo x Fortaleza.

Jogada

Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apita Fortaleza x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Marco Aurélio Augusto Fazekas (VAR-FIFA) foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).

Ian Laurindo* 02 de Maio de 2025
Foto de Moisés, atacante do Fortaleza, lamentando e mordendo a camisa.

Jogada

Com o empate com o Sport, Fortaleza completa 7 jogos seguidos sem vencer

Partida contra Colo-Colo ainda não teve resultado definido pelo CONMEBOL

Ian Laurindo* 28 de Abril de 2025
Foto da Árbitra FIFA Edina Alves, de camisa azul e com cabelo preso, que vai apitar Ceará x Grêmio pelo Brasileirão 2025.

Jogada

Árbitra FIFA Edina Alves apita Ceará x Grêmio pela segunda rodada do Brasileirão

Caio Max Vieira foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)

Ian Laurindo* 03 de Abril de 2025
Arbitragem de fora Clássico-Rei

Jogada

Árbitros do Nordeste diminuem custos, mas arbitragem do Clássico-Rei ainda sairá por R$ 170 mil

Cinco dos onze profissionais de outros estados que estão escalados para a partida são de estados nordestinos

Brenno Rebouças 14 de Março de 2025
