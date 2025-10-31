Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:
Volante contou que Flávio Rodrigues de Souza assumiu marcação errada no intervalo da partida
Arbitragem é designada pela CBF. Confira a escala completa de cada partida
Leão lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro
Cobranças com dois toques já aconteceram na Champions e em jogo do Fortaleza
Adriano de Assis Miranda (SP) foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)
Marco Aurélio Augusto Fazekas (VAR-FIFA) foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).
Partida contra Colo-Colo ainda não teve resultado definido pelo CONMEBOL
Caio Max Vieira foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)
Cinco dos onze profissionais de outros estados que estão escalados para a partida são de estados nordestinos