Fortaleza reclama da arbitragem no empate com Grêmio e promete cobrar CBF; veja nota

As equipes empataram em 2 a 2, neste domingo (9), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Jogada
Legenda: Após o lance, o zagueiro argentino Gastón Ávila precisou do atendimento médico do Fortaleza
Foto: Ismael Soares / SVM

A diretoria do Fortaleza emitiu uma nota oficial manifestando “profunda indignação” com um lance envolvendo a arbitragem no empate em 2 a 2 com o Grêmio, neste domingo (9), na Arena Castelão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A. Na ocasião, o clube cobra a marcação de um pênalti no 2º tempo, além da expulsão do zagueiro argentino Kannemann, do time gaúcho, por agressão.

Em campo, o lance ocorreu após uma cobrança de escanteio na área gremista. Kannemann disputou bola com o defensor tricolor Gastón Ávila, que caiu no chão alegando ter sofrido uma cotovelada.

No comunicado, a gestão leonina descreveu o lance como “infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras” e que “causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão”. O juiz era Jefferson Ferreira (GO), e o VAR era Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Deste modo, o Fortaleza prometeu reclamar da situação nesta segunda-feira (10), durante reunião do Grupo de Trabalho da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis. Com o resultado, o Leão seguiu na vice-lanterna, com apenas 30 pontos e alto risco de rebaixamento. O Grêmio surge em 14º colocado, com 40.

Veja nota oficial do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio.

No segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima. A infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista.

Causa perplexidade o fato de o VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para revisão do lance. Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube.

Nesta segunda-feira (10), o Clube levará o caso à reunião do GT da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), exigindo esclarecimentos formais e providências cabíveis.

Marcelo Cunha da Paz, CEO do Fortaleza EC SAF

Fortaleza, 10 de novembro de 2025

